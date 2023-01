Vorfall bei FCB-PK: Bei einer Frage zu Yann Sommer zuckt sogar der Pressesprecher zusammen

Von: Florian Schimak

Teilen

Am Mittwoch hielt der FC Bayern seine obligatorische Pressekonferenz zum Spieltag ab. Beim Thema Yann Sommer gab es kurzzeitig etwas Verwunderung.

München – Der Raum für die Pressekonferenz des FC Bayern an der Säbener Straße war am Mittwoch überraschend voll. Vermutlich dürfte der eine oder andere auf eine fixe Aussage zu Yann Sommer gehofft haben.

Name: Yann Sommer Geburtsdatum: 18. Dezember 1988 (34 Jahre) Verein: Borussia Mönchengladbach (Vertrag bis 2023) Position: Torhüter Marktwert: 5 Millionen (Quelle: tansfermarkt.de)

FC Bayern holt Yann Sommer: Keeper zum Medizincheck in München

Aber Julian Nagelsmann, ganz der Diplomat, verriet wie gewohnt nicht viel. Erst kurz nach der PK sickerte durch, dass der Transfer des Gladbach-Keepers perfekt ist und der 34-Jährige bereits auf dem Weg nach München sei, wo er am Mittwochabend bereits den Medizincheck absolvieren wird.

Ob Sommer dann gegen RB Leipzig am Freitagabend bereits im Tor stehen wird? „15 Minuten ungefähr“, lautet die trockene Antwort des Bayern-Trainers auf die Frage, wie lange es dauern würde, wann ein möglicher neuer Torhüter einsatzbereit wäre. Ein kleiner Fingerzeig von Nagelsmann?

Julian Nagelsmann (r.) und FCB-Pressesprecher Dieter Nickles. © IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

FC Bayern bei RB Leipuig: Mit Sommer bereits im Tor?

„Es kommt auf den Torwart an, generell ist das Abwehrverhalten immer relativ klein, das Verhalten ist sehr ähnlich, vielleicht gibt es in der Spieleröffnung die ein oder andere Feinheit“, so der 35-Jährige weiter: „Aber es ist kein Hexenwerk, dass man sechs Monate studieren muss.“

Als ein Kollege auf der PK dann nach Sven Ulreich fragte und bei aller Vertrauensbekundungen der FCB-Verantwortlichen sowie dem gleichzeitigen Arbeiten am Sommer-Deal von einem „performativer Widerspruch“ sprach, zuckte selbst Pressesprecher Dieter Nickles kurz zusammen. Auch Nagelsmann staunte ob der Wortwahl und Ausdrucksweise nicht schlecht.

Vorfall bei FCB-PK: Bei einer Frage zu Yann Sommer zuckt sogar der Pressesprecher zusammen

„Generell glaube ich, dass Ulle sich seiner Rolle bewusst ist, er kennt die Situation nicht anders, mit Manu war immer eine klare Nummer eins da“, antwortete der Trainer dann sehr sachlich: „Es ist wichtig, da zu sein, deshalb kriegt er ja Geld dafür. Er würde seine Rolle auch bei einer etwaigen neuen Nummer eins erfüllen, mit dem nötigen Engagement und der nötigen Unterstützung.“

Gut möglich, dass Sommer am Freitag zum Re-Start der Bayern in der Bundesliga zwischen den Pfosten stehen wird. Der Schweizer soll an der Isar angeblich einen Vertrag bis 2025 erhalten. Damit wäre das Thema Torhüter beim FC Bayern nun erstmal geklärt.

Aber spätestens dann, wenn Manuel Neuer wieder fit ist, öffnet sich die nächste Baustelle. Bis dahin sollte aber noch etwas Zeit vergehen. (smk)