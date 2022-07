Lewandowski-Erbe? FC Bayern bindet Mittelsturm-Juwel - „Sehr gespannt auf seinen weiteren Weg“

Von: Sebastian Isbaner

Teilen

Samuel Unsöld hat seinen Vertrag beim FC Bayern München bis 2025 verlängert © Germann/ Eibner-Pressefoto via www.imago-images.de

Der FC Bayern München gab die Verlängerung eines Nachwuchs-Talents bekannt. Stürmer Samuel Unsöld bleibt den Bayern noch die nächsten drei Jahre erhalten.

München - Die Stürmer-Position beim FC Bayern München ist ein großes Thema. Mit Robert Lewandowski und Armindo Sieb hat der deutsche Rekordmeister sowohl in der Bundesliga-Truppe als auch bei den Amateuren ihre besten Angreifer verloren. Die Lösung der Stürmerfrage könnte langfristig aus den eigenen Reihen kommen. Mit Samuel Unsöld haben die Münchner den Nachwuchsstürmer der U19-Mannschaft bis 2025 vertraglich gebunden. Das gab der FCB auf seiner Homepage bekannt.

Samuel Unsöld: 13 Torbeteiligungen in 13 Pflichtspielen vergangene Saison

Der 17-Jährige Angreifer stammt aus der Jugend des FC Augsburg. In der B-Jugend wechselte Unsöld zum VfB Stuttgart. Nach einer Saison bei den Schwaben schloss er sich schließlich der U17 des deutschen Rekordmeisters an. In 13 Pflichtspielen in der vergangenen Saison für die U17 und U19 der Münchner traf der Youngster acht mal selber und bereitete zudem fünf Tore vor.

Jochen Sauer und Holger Seitz haben lobende Worte für Nachwuchsstürmer Unsöld

„Samuel hat in der vergangenen Spielzeit in der U17 angefangen, kam bei den A-Junioren aber auch schon in der Youth League zum Einsatz. Wir sind überzeugt von seinem weiteren Entwicklungspotential und freuen uns sehr, dass er sich langfristig für den FC Bayern entschieden hat“, sagt Campus-Leiter Jochen Sauer.

Derselben Meinung ist auch der sportliche Leiter im Nachwuchs der Münchner Holger Seitz. „Samuel ist ein klassischer großgewachsener Mittelstürmer, der über top Abschluss-Qualitäten verfügt, aber immer auch einen Blick für seine Nebenleute hat. Auch im Anlaufen ist er sehr wertvoll für die Mannschaft. Wir sind sehr gespannt auf seinen weiteren Weg mit uns.“

FC Bayern München: U19-Saison startet mit zwei Derbys - Löwen und Haching gleich zu Beginn

Die U19-Bundesliga startet gleich mit zwei Krachern für den FC Bayern München. Zum Saisonauftakt empfängt der FCB den ewigen Erzrivalen TSV 1860 München. Nur eine Woche später steht auch gleich das nächste Derby für den Rekordmeister an. Die SpVgg Unterhaching erwartet am zweiten Spieltag der Saison den Bayern-Nachwuchs. Samuel Unsöld soll dabei als Hoffnungsträger die Bayern zum Erfolg führen.