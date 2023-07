Diese Talente des FC Bayern träumen vom Sprung in Tuchels Kader

Team-Präsentation mit fünf Youngsters

+ © IMAGO Der FC Bayern München bei der Kadervorstellung in der Allianz Arena. © IMAGO

Der FC Bayern München hat am Sonntagnachmittag seinen Kader in der Allianz-Arena vorgestellt. Mit dabei waren auch einige FCB-Youngsters.

München – Viel los beim FC Bayern München – und das, obwohl sich die Profis inmitten der Vorbereitung befinden. Die Bayern Amateure starteten vergangenen Freitag mit einem 3:3-Unentschieden in die Regionalliga-Saison. Ab Montag beginnt die Reise der Bayern nach Tokio zur Audi Summer Tour 2023. Und dazwischen stand am Sonntag die Team-Präsentation auf dem Programm.

45.000 Bayern-Fans bestaunten dabei auch einige Youngsters der Roten. Paul Wanner, Gabriel Vidovic, Malik Tillman, Arijon Ibrahimovic und Tarek Buchmann waren mit von der Partie und gehören fortan definitiv zum erweiterten Profikader.

+ Der jüngste Spieler in der Bundesligageschichte des FC Bayern München: Paul Wanner. © IMAGO/Ulrich Wagner

Wanner und Ibrahimovic: Wird es die Saison der 17-Jährigen Offensivtalente?

Paul Wanner ist kein unbekanntes Talent mehr. Mit 16 Jahren und 15 Tagen ist er der jüngste Bundesligaspieler in der Geschichte des FC Bayern, außerdem ist er der zweitjüngste Spieler in der Geschichte der Bundesliga. Sein Profidebüt feierte der heute 17-Jährige in der Saison 2021/22 gegen Borussia Mönchengladbach. Seitdem kam der Österreicher auf insgesamt acht Profieinsätze (sechsmal in der Bundesliga und zweimal in der Champions League).

Ein weiterer Youngster, der jedem Bayern-Kenner längst bekannt ist, ist Arijon Ibrahimovic. Der ebenfalls 17-Jährige machte in der Winterpause der Saison 2022/23 auf sich aufmerksam und feiere sein Profidebüt am 20. Spieltag der letzten Saison gegen den VfL Bochum. In der Regionalliga kam der gebürtige Nürnberger in der abgelaufenen Spielzeit auf neun Einsätze, in denen er drei Tore schoss und vier weitere vorbereitete. In der U19-Junioren-Bundesliga kommt er in 27 Einsätzen auf 18 Treffern und zwölf Assists.

+ Gabriel Vidovic (li.) mit Arijon Ibrahimovic (re.) und Mathys Tel bei der Team-Präsentation in der Allianz-Arena. © IMAGO/Ulrich Wagner

Vidovic und Tillman kehren zum Rekordmeister zurück

Auch Gabriel Vidovic ist ein Offensivspieler. Der 19-Jährige war letzte Saison an den niederländischen Eredivisie-Club Vitesse Arnheim ausgeliehen und sammelte dort reichlich Spielpraxis. In 25 Einsätzen erzielte der in Augsburg geborene Kroate vier Treffer. In seiner bisherigen Zeit beim FCB lief er 31-mal für die Amateure auf, erzielte 21 Treffer und bereitete zehn weitere vor.

Der „Älteste“ der fünf Talente ist Malik Tillman. Der 21-Jährige war letzte Saison an den schottischen Vizemeister Glasgow Rangers ausgeliehen. Dabei lief der US-Amerikaner in 43 (!) Partien auf, traf zwölfmal und bereitete fünf Tore vor. In Glasgow sammelte er zudem Champions-League-Erfahrung. Sein Marktwert ist mittlerweile auf fünf Millionen Euro angestiegen – kein anderer Bayern-Youngster hat einen höheren Marktwert.

+ Malik Tillman zusammen mit Neuzugang Min-jae Kim. © IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Tarek Buchmann: Ein Backup für die Innenverteidigung der Profis?

Und zu guter Letzt gibt es noch einen Verteidiger. Der 18-jährige Tarek Buchmann führte letzte Saison die U19 der Bayern als Kapitän aufs Feld. Für die deutsche Junioren-Nationalmannschaft lief er bereits zwölfmal auf.

Ein weiteres Bayern-Talent steht vor einer Leihe. Keeper Johannes Schenk soll in der 3. Liga Spielpraxis sammeln. (Tim Hempfling)