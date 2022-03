Vertrag von 17-jährigem Wunderkind läuft bald aus - der FC Bayern lauert auf seine Chance

Von: Antonio José Riether

Auf der Suche nach Mittelfeld-Talenten sollen die Verantwortlichen des FC Bayern seit Längerem einen 17-Jährigen beobachten. Dieser könnte bald vertragslos sein.

München - Wie jeder Spitzenklub durchleuchtet auch der FC Bayern die europäischen Topligen nach vielversprechenden und auffälligen Jungspielern. Beim finanziell angeschlagenen FC Barcelona machten die Verantwortlichen aus der Not eine Tugend, weshalb sich verstärkt junge Talente bei den Katalanen beweisen dürfen. Ein 17-Jähriger machte dabei besonders auf sich aufmerksam, der FC Bayern schielt aus einem bestimmten Grund seit Längerem auf den Teenager.

FC Bayern: Münchner Interesse an 17-jährigem Barcelona-Profi - Vertrag nur noch bis nächstes Jahr gültig

Zwar kann der FC Barcelona seinen Talenten aufgrund des Mangels an Superstars viel Spielzeit in der spanischen Liga bieten, den monetären Forderungen der potenziellen künftigen Stars kann der Verein aber scheinbar nicht nachkommen. Das bekam Mittelfeldtalent Gavi nun offenbar zu spüren. Das 17-jährige Eigengewächs ist einer der absoluten Gewinner der laufenden Spielzeit, in der er schon 33 Pflichtspiele für die Blaugrana absolvierte und dabei nicht nur aufgrund von sieben Torbeteiligungen seine Tauglichkeit für den Profifußball unter Beweis stellte.

Szene aus der Gruppenphase der Champions League: Gavi gegen Bayerns Leroy Sané. © DAX Images/imago-images

In Barcelona steht der zentrale Mittelfeldakteur nur noch bis Sommer 2023 unter Vertrag, doch die Verhandlungen für ein neues Arbeitspapier gestaltet sich der Tageszeitung Sport zufolge als äußerst kompliziert. Grund dafür sind die Gehaltsforderungen des Youngsters, Spieler und Verein liegen demnach weit auseinander, weshalb die Vertragsgespräche mit Gavi zuletzt ins Stocken gerieten.

FC Bayern: Mehrere Topklubs im Rennen - Klausel könnte Münchnern zum Verhängnis werden

Über das Interesse des FC Bayern am Teenager wurde bereits vor mehreren Wochen berichtet, wie die Mundo Deportivo kürzlich erneut bestätigte, sollen die Münchner weiterhin am gebürtigen Andalusier dran sein. Neben dem Bundesliga-Topklub werden auch die üblichen Verdächtigen wie etwa Paris Saint-Germain, Manchester United oder der FC Liverpool gehandelt. Auch der FC Chelsea soll trotz des momentanen Transfer-Verbots im Zuge der Sanktionen gegen den russischen Besitzer Roman Abramowitsch unter den Mitbewerbern sein.

Gavi (voller Name: Pablo Martín Páez Gavira)

Geboren: 5. August 2004 in Los Palacios y Villafranca (Spanien)

Position: Zentrales Mittelfeld

Bisherige Vereine: Betis Sevilla (bis 2015), FC Barcelona

Die Bayern scheinen gänzlich auf den Sommer 2023 zu spekulieren, wenn Gavi ablösefrei wäre. Die Ausstiegsklausel für einen Transfer des vierfachen spanische Nationalspielers im nächsten Transferfenster liegt nämlich bei 50 Millionen Euro. Ein Betrag, den man in der bayerischen Landeshauptstadt erfahrungsgemäß nicht in einen Teenager aus dem Ausland investieren würde. Wie Mundo Deportivo berichtet, soll die Summe nach dem 30. Juni diesen Jahres sogar auf das Doppelte ansteigen.

FC Bayern: Rekordmeister spekuliert auf ablösefreie Transfers - auch ein BVB-Akteur wird beobachtet

Eine ähnliche Taktik wie bei Gavi verfolgen die Bayern offenbar auch bei Dortmunds Verteidiger Manuel Akanji, dessen Vertrag ebenfalls 2023 ausläuft. In München spekuliert man also offenbar auf ablösefreie Deals mit potenziellen Topspielern, angesichts der fehlenden Einnahmen durch Spielerverkäufe ein logischer Schritt. Sollte sich die Möglichkeit für einen Transfer bieten, wäre man schon von Beginn an unter den Bietern und hätte dadurch möglicherweise einen Vorteil. (ajr)