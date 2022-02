Sauer über BVB-Wechsel? So bestrafte Nagelsmann Süle im FCB-Training

Von: Florian Schimak

Teilen

Julian Nagelsmann bei Sky. © IMAGO / ActionPictures

Der FC Bayern ist beim VfL Bochum zu Gast. Eigentlich eine einfache Aufgabe beim Aufsteiger, oder? Man darf gespannt sein, was die Beteiligten zur Partie zu sagen haben.

Bochum - Für den FC Bayern* geht es stark in Richtung nächste Meisterschaft. Dennoch rumort es an der Säbener Straße. Kapitän Manuel Neuer fällt verletzt mehrere Wochen wegen einer Knie-OP aus. Jamal Musiala hat Corona - und Niklas Süle verlässt den Rekordmeister ausgerechnet in Richtung Borussia Dortmund.

Dass die FCB-Bosse darüber nicht glücklich sind, dürfte klar sein. Auch Trainer Julian Nagelsmann* wird den Innenverteidiger vermissen. Verrät der Coach vielleicht vor der Partie gegen VfL Bochum, welchen Nachfolger man im Visier hat?

Auch auf Thomas Müller darf man sich nach dem Spiel freuen. Vielleicht gibt er nach der Partie eines seiner launigen Interviews.

Wir fassen für Sie die Stimmen zum Spiel des FC Bayern beim VfL Bochum auf Sky zusammen.

Julian Nagelsmann (Trainer, FC Bayern) vor dem Spiel über ...

... den Ausfall von Manuel Neuer: „Wir werden unseren Spielstil nicht ändern, auch wenn Manu ein herausragender Fußballer ist. Aber Ulle kan das auch, also nicht ganz so gut, wie Manu. Aber das trifft auf 99,9 Prozent der Torhüter zu.“

... die Aufstellung mit Viererkette: „Ja, sieht so aus. Wir werden mit einer Vierkette starten, haben eine gewisse Idee für heute. Wir können aber auch wieder zurückswitchen zur Dreierkette. Gerade mt den offensiven Außen.“

... die Gespräche mit Niklas Süle: „Ich habe letzte Woche mal mit ihm gesprochen. Die Botschaften sind klar, ich vertraue ihm. Er hat das die letzten Wochen super gemacht. Es ist nicht die glücklichste Situation, wenn ein Spieler ablösefrei zu einem sehr guten Bundesligaverein geht. Aber das gab es auch schon einmal andersrum. Aber ich sehe keinen Grund, ihn auf die Bank zu setzen.“

... die Reaktionen in der Mannschaft zum Süle-Wechsel: „Ich bin jetzt nicht in der Kabine dabei. Aber es ist ganz normal, dass es Sprüche gibt. Er hat seine Gründe, man sollte seine Entscheidung respektieren.“

... seine Reaktion zum Süle-Wechsel: „Er hat die ganze Woche ein gelbes Leibchen angehabt, aber das hat nichts mit dem BVB zu tun.“ (lacht)

(smk) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA