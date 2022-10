„Er war sehr müde“: Nagelsmann erklärt frühe Auswechslung von Sadio Mané

Haderte schon während des Spiels in Augsburg mit seiner Leistung: Bayern-Angreifer Sadio Mané. © AFP/Christof Stache

Sadio Mané gelingt beim DFB-Pokal-Erfolg des FC Bayern in Augsburg wenig. Trainer Julian Nagelsmann erklärt die frühe Auswechslung mit Manés Schlafmangel.

München – Der FC Bayern München hat sein kleines Augsburg-Trauma überwunden und den FCA nach zwei Niederlagen bei den letzten Gastauftritten nun souverän aus dem DFB-Pokal gekegelt. Während Eric Maxim Choupo-Moting seine gute Form mit zwei Treffern eindrucksvoll bestätigte, agierte Sadio Mané unglücklich. Trainer Julian Nagelsmann wechselte den Senegalesen folglich früh aus.

FC Bayern: Nagelsmann erklärt frühe Mané-Auswechslung mit dessen fehlendem Schlaf

Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel begründete der Bayern-Coach, warum für den Top-Transfer schon in der 57. Minute Schluss gewesen war. „Er war sehr müde, weil ihm die Reise nach Paris den Schlaf geraubt hat“, sagte Nagelsmann in Anspielung auf die Verleihung des Ballon d‘Or in der französischen Hauptstadt am Montag (17. Oktober), bei der Mané den zweiten Platz belegte. „Er hat gestern einfach nicht geschlafen – die ganze Nacht nicht“, erklärte der FCB-Trainer weiter.

Nagelsmann habe ihn trotzdem von Beginn an spielen lassen, damit der 30-Jährige seinen Rhythmus behalten könne. Gegen Freiburg und in Pilsen habe Mané nämlich „gute Spiele“ gemacht, weshalb sein Coach ihn „nicht zu sehr schützen wollte“. Aufgrund der Müdigkeit sei der Senegalese nicht bei 100 Prozent gewesen. „Deswegen haben wir ihn dann ausgewechselt, dass auch nichts passiert“, so Nagelsmann weiter.

Video: Trotz Sonderlob – Choupo-Moting droht wieder die Bank

FC Bayern: Mané gelingt im Augsburg-Spiel wenig – Coman drängt in die Startelf

Der ehemalige Liverpool-Spieler eroberte vor dem 2:1 der Bayern durch Joshua Kimmich zwar den Ball, abgesehen davon wollte ihm aber nicht viel gelingen. Mehrmals verlor Mané im Zweikampf den Ball und vergab zudem nach Zuspiel von Benjamin Pavard einen absoluten Hochkaräter. Kingsley Coman, der Mané ersetzte, machte nach seiner Einwechslung hingegen viel Wirbel über die linke Außenbahn. Der Franzose, der sich bei seinem Comeback gegen Dortmund prompt die Rote Karte holte, drängt in die Startelf.

Bis zum nächsten Ligaspiel der Bayern am Samstag in Hoffenheim hat Mané jetzt Zeit, seinen fehlenden Schlaf nachzuholen. Ob er dann allerdings wieder von Beginn an ran darf, bleibt abzuwarten. Denn bis zum Start der WM in Katar Ende November hat der FC Bayern durchgehend Englische Wochen. (jg)