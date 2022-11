Bayern-PK im Live-Ticker: Spielt Neuer, Herr Nagelsmann?

Pressekonferenz an der Säbener Straße

Trainer Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz des FC Bayern.

Manuel Neuer hofft beim FC Bayern auf ein Comeback in Berlin. Die Pressekonferenz am Freitag mit Julian Nagelsmann im Live-Ticker.

FC Bayern: Pressekonferenz mit Julian Nagelsmann, Freitag, 12 Uhr

Die Bayern sind in der Bundesliga bei Hertha BSC zu Gast

Manuel Neuer vor Comeback : FCB-Torwart hat Schulterverletzung überwunden

: FCB-Torwart hat Schulterverletzung überwunden Dieser Live-Ticker wird laufend aktualisiert

München – Der FC Bayern hat beim 2:0 gegen Inter Mailand in der Champions League an den goldenen Oktober angeknüpft. In den letzten zehn Pflichtspielen gab es neun Siege und nur ein Remis. Die Bayern sind also voll auf Kurs. Nicht ganz: Während es im DFB-Pokal und der Champions League nach Plan läuft, ist der Rekordmeister in der Bundesliga nur Tabellenzweiter und hat einen Punkt Rückstand auf Union Berlin.

Das wollen die Bayern am liebsten schon am Samstag in Berlin bei Unions Stadtrivalen Hertha BSC ändern. Dann kehrt womöglich der zuletzt an Schulterproblemen leidende Manuel Neuer ins Bayern-Tor zurück. Trainer Julian Nagelsmann wird auf der Pressekonferenz am Freitag, um 12 Uhr, den aktuellen Stand verraten.

„Ich gehe davon aus, dass ich bald wieder spielen kann. Grundsätzlich bin ich fit“, sagte Neuer im Interview mit RTL/ntv am Donnerstag. Der Bayern-Kapitän hat seine Schultereckgelenkprellung auskuriert und hofft auf ein Comeback beim Auswärtsspiel in Berlin. „Ich habe mein Torwarttraining ganz normal absolviert und werde voraussichtlich auch mit der Mannschaft trainieren und hoffe, dass da alles in Ordnung ist und ich so weitermachen kann“, erklärte der 36-jährige Neuer, der zuletzt seine Hautkrebserkrankung öffentlich gemacht hat.

„Ich glaube, die Nation kann recht beruhigt zu Bett gehen heute Abend“, hatte Nagelsmann auf der Bayern-PK am Montag gesagt. „Es sieht gut aus. Er hat alles gut verkraftet, auch die Stoßbelastung auf die Schulter. Es kann sein, dass er am Wochenende in Berlin wieder aufläuft. Das müssen wir von Tag zu Tag sehen.“ Somit hätte Neuer genug Zeit, um sich für die am 20. November beginnende WM einzuspielen.

FC Bayern: PK mit Nagelsmann im Live-Ticker – Müller-Rückkehr verzögert sich

Nicht so gut wie bei Neuer sieht es Thomas Müller aus. Der Ur-Bayer muss nach seiner Beckenverletzung die Belastung langsam steigern, um keinen Rückschlag zu erleiden. Der Plan sieht vor, dass Müller erst zum letzten Bundesligaspiel auf Schalke am 12. November sein Comeback gibt - also kurz vor der WM.

Lucas Hernandez (Muskelbündelriss) und Leroy Sané (Muskelfaserriss) sind bereits seit Beginn der Woche wieder im Mannschaftstraining. Beide dürften in Berlin im Kader stehen. In unserem Live-Ticker zur Bayern-PK mit Julian Nagelsmann am Freitag, um 12 Uhr, verpassen Sie nichts. (ck)