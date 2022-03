FC Bayern gegen RB Salzburg unter Leistungsdruck - erstes Entscheidungsspiel für Nagelsmann

Von: Philipp Kessler

Im Achtelfinal-Rückspiel gegen RB Salzburg braucht der FC Bayern einen Sieg, um die nächste Runde zu erreichen. © Sven Hoppe/dpa

Vor dem Achtelfinalrückspiel gegen RB Salzburg steht das Team von Julian Nagelsmann ordentlich unter Druck. Der FC Bayern braucht einen Sieg.

München - Zumindest auf dem Papier ist der FC Bayern der große Favorit. Im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League empfängt der deutsche Rekordmeister am Dienstag (21 Uhr, Amazon Prime Video) Red Bull Salzburg. Schon beim 1:1 im Hinspiel vor drei Wochen bereiteten die Österreicher den Münchner Top-Stars Probleme. Und auch in den vergangenen Spielen in der Liga lief es für die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann (34) nicht richtig rund.

Fakt ist: Gegen den österreichischen Meister aus der Mozartstadt stehen die Bayern unter enormem Leistungsdruck. „Wenn es nicht gut ausgeht, mahnte Nagelsmann ernst, "ist es keine besondere Saison.“ Sondern seine erste bei den erfolgsverwöhnten Bayern gleich eine verlorene.



FC Bayern: Müller schwört Mannschaft auf Rückpiel ein - „Wir müssen, wir wollen weiterkommen“

„Wir müssen, wir wollen weiterkommen“, betonte auch Thomas Müller (32) auf der virtuellen Pressekonferenz am Dienstag. In der Meisterschaft sind die Bayern weiterhin auf Kurs in Richtung zehntem Titel in Folge. Sollten Müller & Co. nach dem frühen Aus im DFB-Pokal nun aber auch in der Champions League vorzeitig ausscheiden, stünden dem FC Bayern laut Müller jedenfalls „keine rosigen Zeiten“ bevor.

Trotz der Anspannung: Der zweifache Königsklassen-Gewinner (2013, 2020) sieht die aktuelle Situation positiv. „Wenn wir unser Ziel erreichen und weiterkommen, dann kann die Saison eine extrem gute werden“, hob der Gute-Laune-Bayer hervor. „Wenn wir jetzt ins Viertelfinale kommen, wird jetzt keiner durch München laufen und uns auf die Schultern klopfen: 'Das ist ja eine Wahnsinnsleistung.'“ Ähnlich zuversichtlich äußerte sich wenig später Coach Nagelsmann.

Nagelsmann gegen Salzburg unter Druck - Kapitän Neuer kehrt ins Tor zurück

„Ich bin kein Schwarzmaler“, sagte der Landsberger. „Ich gehe nicht davon aus, dass wir ausscheiden. Ich habe schon die berechtigte Hoffnung, dass wir ein gutes Spiel machen und weiterkommen.“ Wichtig sei es, nicht nur von diesem Anspruch zu sprechen, sondern auch die nötige Leistung auf dem Platz abzuliefern.



Beim Viertelfinal-Vorhaben wieder mit dabei: Kapitän Manuel Neuer (35). Der Torwart wurde vor rund einem Monat am Innenmeniskus im rechten Knie operiert. Gegen Salzburg wird er ins Tor des FC Bayern zurückkehren. „Wenn über Nacht keine Reaktion im Knie passiert, dann wird er spielen können. Darüber sind wir alle sehr froh“, meinte Nagelsmann. „Die Bedeutung von Manu als Mensch und auch als Spieler bei Bayern München – für die Mannschaft, für mich – ist selbsterklärend.“

FC Bayern: Erstes Entscheidungsspiel der Saison - Nagelsmann erwartet Gegenpressing von RB

Gleichzeitig lobten Trainer und Müller Neuer-Ersatz Sven Ulreich (33). „Wir hatten die letzten Wochen einen exzellenten Vertreter im Tor“, stellte der Weltmeister von 2014 klar. In den Augen Müllers werde sich durch die Neuer-Rückkehr nicht viel verändern. Aber: „Wenn Manuel Neuer da hinten im Tor steht, hat vielleicht der Gegner eine andere Einstellung“, sagte Müller und fügte an: „Man selbst hofft vielleicht, dass, wenn der unhaltbare Ball auf uns zukommen würde, er den dann auch hält.“



Zuletzt waren die Bayern defensiv anfällig. Nagelsmann erwartet dennoch keine blind angreifenden Salzburger Bullen. „Sie werden in Phasen hoch verteidigen, auch versuchen, Gegenpressing-Aktionen zu nutzen“, so der Fußball-Fachmann. Zudem wies Nagelsmann auf die 17 Corona-Fälle im Salzburg-Kader in den vergangenen zwei Wochen hin. Zwar stehen diese Spieler wieder zur Verfügung. Eine ideale Vorbereitung sieht allerdings anders aus. (Philipp Kessler)