„Herausragend guter Spieler“: Nagelsmann vertraut auf Sané und verteidigt hart kritisierten Teamkollegen

Von: Manuel Bonke, Philipp Kessler

Leroy Sané geht in seine dritte Saison als Spieler des FC Bayern. © Sven Hoppe/dpa

Leroy Sané wusste in der vergangenen Saison beim FC Bayern nicht immer zu überzeugen. Für die kommende Spielzeit ist Trainer Nagelsmann jedoch guter Dinge.

München - Verstärkungen gesucht. Für die großen sportlichen Ziele ab der neuen Saison braucht der FC Bayern neue Stars. Und auch eine Leistungssteigerung von Profis, die bereits im Kader sind. Einer davon: Leroy Sané (26).

Nagelsmann bei Sané optimistisch: „Herausragend guter Spieler“ soll wieder „voll durchstarten“

Nach einem schwachen Start zeigte seine Leistungskurve in der Hinrunde stark nach oben, 2022 ging es aber wieder bergab. In der zweiten Saison-Hälfte verfiel der Offensiv-Star teilweise in alte Muster, strahlte zu wenig Gewinnermentalität aus. Dennoch bleibt Julian Nagelsmann (34) optimistisch. Sané habe nach seiner Erkältung zuletzt wieder gut trainiert, auch mit seiner Leistung nach der Einwechslung in Wolfsburg war der Trainer zufrieden. „Ich bin guter Dinge, dass er nächstes Jahr wieder voll durchstartet, weil er ein herausragend guter Spieler ist.“ Allerdings: Auch vor der abgelaufenen Saison hofften die Bayern-Verantwortlichen auf die dauerhafte Explosion von Sané, der 2020 für eine Ablöse von rund 50 Millionen Euro von Manchester City kam. Die blieb aber aus...

Auch Dayot Upamecano (23) wurde für seine Auftritte beim FC Bayern kritisiert. Der französische Innenverteidiger kam vor der Saison für 42,5 Millionen Euro Ablöse aus Leipzig. Zwar agierte er beim Rekordmeister nicht immer sattelfest. Gegen Ende der Saison wurden seine Auftritte aber besser. In Wolfsburg war er beispielsweise deutlich stärker als sein Abwehr-Kollege Lucas Hernández (26). „Er hat die letzten vier, fünf Spiele viel stabiler gespielt als die Monate davor, wo es schwankend war“, lobte Nagelsmann.

FC Bayern: Leistungssteigerung bei Upamecano? „Wird nächstes Jahr sicher deutlich stabiler auftreten“

Bei der Meisterfeier am Sonntag auf dem Rathausbalkon am Marienplatz holte Thomas Müller (32) Upamecano nach vorne. Der zurückhaltende Innenverteidiger präsentierte sich den Fans und wurde gefeiert. „Jetzt ist er sehr gut angekommen, auch extrem akzeptiert in der Mannschaft“, befand Nagelsmann. „Er wird nächstes Jahr sicher deutlich stabiler auftreten, als es dieses Jahr der Fall war.“



Mehr erwartet wird auch von Marcel Sabitzer (28). Der österreichische Mittelfeldspieler kam vor der Saison auf Wunsch von Nagelsmann für rund 15 Millionen Euro als Leipzig-Kapitän. In München gilt er bislang aber als besonders still. In der kommenden Spielzeit will Sabitzer einen neuen Bayern-Angriff starten. Aktuell weilt er mit seiner Verlobten Katja Kühne und Manuel Neuer mit dessen Freundin Anika Bissel im Kurzurlaub. (pk, bok)