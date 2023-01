Nagelsmann: „Jede Chance im Leben hat ein Verfallsdatum“

Von: Hanna Raif, Manuel Bonke

Julian Nagelsmann strebt als Trainer des FC Bayern nach Perfektion. Um seine Ziele zu erreichen will der FCB-Coach einen gesunden Mittelweg wählen.

München – Die Geschichte vom kleinen Jungen mit der Fan-Bettwäsche wird in der Bundesliga oft erzählt. Im Fall des FC Bayern gerne von Thomas Müller, der daheim in Pähl unter dem Wappen des FC Bayern in den Schlaf fand. 33 Kilometer weiter, in Landsberg am Lech, lag ein zwei Jahre älterer Bub in ähnlicher Szenerie.

Julian Nagelsmann, im Vorschulalter schon Bayern-Fan, lebt als Trainer des Rekordmeisters seinen Kindheitstraum. Und er hat dabei die größten Vorhaben: „Es ist das Ziel, Perfektion anzustreben“, sagte der 35-Jährige in einem Interview auf der Klub-Homepage.

FC Bayern: Nagelsmanns „Ziel ist Perfektion“

Durchaus ein starkes Zitat, um in eine Rückrunde zu starten, die nicht unbedingt unter den besten Vorzeichen steht. Allerdings fügte Nagelsmann nicht nur mit Blick auf den Nach-WM-Blues, mit dem der Großteil seines Teams heute in die Vorbereitung startet, an: „Man wird sie niemals erreichen.“ Dass es „immer Nuancen, Weiterentwicklungen und Dinge“ gibt, „die man verbessern will“, hat er nicht nur in seinen bisher eineinhalb Amtsjahren beim FC Bayern, sondern schon davor in Hoffenheim und Leipzig bemerkt: „Herausforderungen sind wichtig im Leben, um daran zu wachsen.“



Bayern-Trainer Julian Nagelsmann strebt nach Perfektion. © Mladen Lackovic/Imago

Dieser Satz passt vielleicht doch besser zur Situation, die Nagelsmann in den kommenden Wochen bis zum Pflichtspiel-Start gegen RB Leipzig (20. Januar), aber auch danach auf dem Weg zu den als Saisonziel ausgerufenen drei Titeln moderieren muss. Der Coach wird taktisch gefragt sein, vor allem, wenn es in der Champions League gegen Paris Saint-Germain und im Optimalfall danach andere große Kaliber geht (sein Prinzip: ‚Spielkontrolle durch hohe Balleroberung und Tempowechsel im Ballbesitz“). Er wird aber vor allem auf der menschlichen, sozialen Ebene viel arbeiten müssen, um müde Köpfe und Körper bei Laune und Kräften zu halten. Dabei will er „auf Menschen zugehen“, denn man muss „als Trainer oder Führungsperson empathisch sein und versuchen, auf die Bedürfnisse seines Gegenübers einzugehen“. Die Führungsetage schaut dabei freilich genau hin – sie sieht die zweite Saisonhälfte als Reifeprüfung für den jungen Trainer.

FC Bayern: Nagelsmann weiß, wie er der Perfektion am nächsten kommt

Davon, dass es grundsätzlich passt, sind beide Seiten überzeigt. Nagelsmann sagt: „Bayern München wusste, wofür ich stehe, und hat mich auch wegen meiner Philosophie verpflichtet. Jede Chance im Leben hat ein Verfallsdatum. Man hat nicht unendlich begrenzte Möglichkeiten, so ein Jobangebot anzunehmen.“



Seinen schon zuvor eingeschlagenen Weg kann er in München weitergehen, dabei gilt: „Ich habe gewisse Prinzipien, da gehe ich im Grunde keine Kompromisse ein.“ Genauso aber gibt es auch „Dinge im Leben, bei denen man ein bisschen Laissez-faire zulassen kann.“ Der gesunde Mittelweg dürfte der Perfektion am nächsten kommen. (hlr, bok)