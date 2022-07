FC Bayern winkt Millionen-Prämie bei Supercup-Triumph: Sogar der Verlierer kassiert mächtig ab

Von: Philipp Kessler

Der FC Bayern spielt im Supercup gegen RB Leipzig um den ersten Titel der Saison. Dem Deutschen Meister winkt eine Millionen-Prämie.

München – Es geht schon wieder los. Am Samstag (20.30 Uhr, Sat1 und Sky) treten der FC Bayern und RB Leipzig im Supercup gegeneinander an. Die tz klärt die wichtigsten Fragen vor dem ersten Titelspiel der neuen Saison in Leipzig zwischen den Münchner ­Meistern und dem DFB-Pokalsieger.

Welche Wertigkeit hat der Supercup für Bayern?

„Leipzig ist ein junger, titelhungriger Verein, der am Status von Bayern kratzen will. Es ist wichtig, dass man da als Verein, der an der Spitze steht, in so einem Spiel ein Statement setzt und seine Stärke zeigt“, betonte Julian Nagelsmann, der Leipzigs Mittelfeldpressing und Konterstärke hervorhob.

Welche FCB-Neuzugänge spielen von Anfang an?

Wahrscheinlich nur Angreifer Sadio Mané (30). „Man merkt jetzt Richtung Spiel schon, dass er den Spannungsbogen aufbaut und sehr viel coacht. Ich bin mir sicher, dass er ein sehr gutes Spiel machen wird“, sagte Nagelsmann. Innenverteidiger Matthijs de Ligt (22), Rechtsverteidiger Noussair Mazraoui (24) und Mittelfeldspieler Ryan Gravenberch (20) werden zunächst wohl auf der Bank sitzen. Für Sturm-Juwel Mathys Tel (17) fehlt hingegen noch die Spielberechtigung. Nagelsmann kündigt „harte Entscheidungen“ an.

Wann wechselt Wunsch-Mittelfeldspieler Konrad Laimer von Leipzig zu Bayern?

„Es gibt keinen neuen Stand“, so Nagelsmann.

Wie viel Druck spürt Nagelsmann?

„Ich spüre den Druck von außen nicht, nur meinen Erfolgsdruck. Wir wollen gewissen Dinge besser machen als in der Rückrunde. Es ist sehr viel Freude da, mit der neuen Mannschaft zu arbeiten“, stellte Nagelsmann klar. „Der Druck, der jetzt von außen kommt, ist mir ziemlich piep-egal – auch durch die unzähligen Experten, die mich gerade warnen. Ich weiß gar nicht, vor was die mich gerade warnen. Das hat schon apokalyptische Züge! Ein wilder Sturm zieht auf, den ich noch nicht gesehen habe…“

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann ist voller Vorfreude auf den Supercup gegen RB Leipzig. © Imago

Wie hoch ist das Preisgeld?

Der Gewinner der Partie kassiert 3,5 Millionen Euro, der Verlierer 2,5 Mio. Euro.

Welchen Pokal bekommt der Sieger?

Die Supercup-Trophäe (die Titelsammlung des FC Bayern) ist 53 Zentimeter hoch und 5,5 Kilogramm schwer. Sie soll symbolisch die silberne Meisterschale und den goldenen DFB-Pokal vereinen. Der Versicherungswert beträgt 30 000 Euro. Meisterschale, DFB-Pokal und Supercup werden von Turner Nils Dunkel, Vielseitigkeitsreiterin Greta Busacker und Para-Weitspringer Léon Schäfer vor Anpfiff ins Stadion getragen. Anlass dafür ist eine gemeinsame Aktion der DFL, DFL-Stiftung und Deutsche Sporthilfe, die unter dem Motto #ZukunftBewegen junge Menschen zu mehr Bewegung und Sport führen soll.

Gibt es eine Schweigeminute für Uwe Seeler?

Ja, vor Anpfiff wird für die am 21. Juli verstorbene Fußballlegende innegehalten.

Was passiert bei Unentschieden nach 90 Minuten?

Dann würde es gleich zum Elfmeterschießen kommen. Eine Verlängerung gibt es nicht. Auf die Frage, wer nach dem Abgang von Robert Lewandowski (33/FC Barcelona) während des Spiels die Elfmeter für Bayern schießt, antwortete Trainer Julian Nagelsmann (35) am Freitag wie folgt: „Es gibt nur die Vorgabe, dass sie sich nicht auf den Platz um den Ball schlägern sollen. Wir haben mehrere Kandidaten. Thomas (Müller, d. Red.) kann schießen, Sadio (Mané) kann schießen. Am Ende ist Dino (Co-Trainer Toppmöller) der Trainer im Team, der sich um die Standards kümmert. Mir ist am Ende wichtig, dass sie den reinhauen.“ Philipp Kessler