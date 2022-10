FC Bayern: Heftige Kritik an Rummenigges Talent-Spruch über Nagelsmann - „Vor Mannschaft enteiert“

Von: Marcus Giebel

Gibt es auch für die Aussagen von Peter Neururer Applaus? Bayern-Trainer Julian Nagelsmann bekommt in der Talent-Diskussion Unterstützung. © IMAGO / Sven Simon

Julian Nagelsmann musste sich für seine Arbeit als Trainer des FC Bayern zuletzt viel Kritik anhören. Einem langjährigen Trainer missfällt besonders die Wortwahl von Karl-Heinz Rummenigge.

München – Der FC Bayern produziert derzeit Schlagzeilen, die an beste FC-Hollywood-Zeiten erinnern. Ausgerechnet die beiden einstigen Big Bosse sind dabei mittendrin.

Ex-Manager, -Präsident und -Macher Uli Hoeneß arbeitet sich an der Kontroverse um das Sponsoring von Qatar Airways und der WM in Katar ab. Zeigt sich für die Argumente der Gegner wenig empfänglich und geigte auf der Jahreshauptversammlung mit Michael Ott dem in dieser Sache wohl engagiertesten FCB-Fan unverblümt die Meinung. Ex-Vorstand Karl-Heinz Rummenigge sorgte derweil mit Aussagen über Julian Nagelsmann für Stirnrunzeln.

Nagelsmann ein Trainer-Talent? Neururer geht wegen Rummenigge-Wortwahl auf die Barrikaden

Den 35-Jährigen bezeichnete der einstige Stürmerstar in der Sendung „Heute im Stadion“ bei Bayern 1 als „Trainer-Talent“. Vor allem ein Trainer-Urgestein ging wegen dieser Wortwahl nun auf die Barrikaden. In der Sendung „Rudi Brückner - Der Talk am Montag bei Sport1“ ließ sich Peter Neururer, gestählt durch 14 Trainerstation im deutschen Profifußball zwischen 1987 und 2014, auch von den anderen Gästen nicht davon abbringen, Rummenigges Aussage zu zerreißen.

Zunächst stellt der 67-Jährige in der Sport1-Runde nüchtern wie vehement fest: „Er hat darüber gesprochen, dass er ein Talent ist. Wertfrei. Ein Talent zu sein, ist eine großartige Sache.“ Doch dann wird Neururer deutlich: „Bayern München verpflichtet mit Sicherheit kein Trainer-Talent.“ Die nebenbei sitzenden Journalisten Jörg Althoff (Bild) und Oliver Müller (Sport1) bemühen sich redlich, ihre eigene Meinung kundzutun, dennoch bleibt „Peter, der Große“ am Ball. Und gibt den auch so schnell nicht ab.

Im Herzen immer Trainer: Peter Neururer kritisiert die Aussagen von Karl-Heinz Rummenigge über Bayern-Coach Julian Nagelsmann. © IMAGO / Reichwein

Neururer über Rummenigges Talent-Spruch: „Kam sehr, sehr böse rüber“

„Kalle Rummenigge hat vollkommen recht, indem er sagt, er wird in seinem Alter (…) noch viel, viel lernen“, stellt Neururer über Nagelsmann klar: „Es ist ja vollkommen normal, mit 35 kann ich einen sehr, sehr guten Trainer verpflichten, aber keinen erfahrenen Trainer.“ Insofern stimmt er Rummenigges Intention zu, der um Verständnis für die Anlaufschwierigkeiten Nagelsmanns an der Säbener Straße geworben hatte.

Laut Neururer hat sich der langjährige Fußballfunktionär dabei jedoch vergaloppiert, denn: „Aber er ist ja kein Anfänger. Von daher, das mit dem Talent sein, es war vielleicht nicht böse gemeint, aber es kam sehr, sehr böse rüber.“ Was er noch verstanden hätte: „Man kann ihn von mir aus als Talent bezeichnen, intern. Weil du, obwohl du noch jung bist, schon vieles erreicht hast, und noch was dazulernen wirst.“ Sicher sei jedoch: „Aber Talent zu sein, reicht nicht, um bei Bayern München Trainer zu sein.“

FC Bayern und die Nagelsmann-Debatte: Neuruer sieht den Coach „vor der Mannschaft enteiert“

Weshalb Nagelsmann eben nicht als reines Trainer-Talent abgestempelt werden sollte. Schließlich habe er schon vorher „bewiesen, dass er ein hervorragender Trainer ist“. Damit sollte sich der Coach schon mit seiner Ankunft beim Rekordmeister ein gewisses Standing verdient haben. Daran aber scheint Rummenigge in Neururers Augen nun gerüttelt zu haben: „Mit dieser Aussage, ‚unser Trainer ist ein Talent‘, hat er den Trainer in einer Situation, in der es ja nicht so gut läuft, vor der eigenen Mannschaft in An- und Abführung enteiert, blöd dargestellt.“

Daraufhin kommt Müller dann doch mal durch und wirft ein, Rummenigge habe mittlerweile betont, die Bezeichnung Talent „sei jetzt in keiner Art und Weise abwertend gemeint“ gewesen. Was Neururer lediglich entlockt: „Das kommt in der Kabine so rüber.“ Und wer kennt sich da schon besser aus, als der heutige Sport1-Experte, der in mehr als 600 Partien an der Seitenlinie stand?

Auch Müller gibt zu: „Wenn ich einem Trainer Ratschläge gebe, sorgt das für Diskussionen.“ Neururer setzt noch einen drauf, indem er betont: „Das geht nicht, das geht nicht.“

Video: Nagelsmann fordert nach „Trainertalent“-Aussage mehr Rückendeckung

Neururer mit Anekdote vom BVB: „Trainer nannte Häßler großes Talent“

Und dann bringt der gebürtige Marler, der in diesem Sommer als Trainer der Auswahl der Spielergewerkschaft VDV für vereinslose Spieler fungierte, noch eine Anekdote aus seinem reichen Fundus zum Besten. „In Dortmund hatten wir übrigens mal einen Trainer, der zu ‚Icke‘ Häßler gesagt hat: ‚Großes Talent.‘ Seitdem wird ‚Icke‘ Häßler Talent genannt“, feixt Neururer. Müller hat auch den Namen des Häßler-Bewunderers parat: Michael Skibbe. Das nickt Neururer ab.

Zuvor hatte Moderator Rudi Brückner gefrotzelt, die Bayern-Stars würden Nagelsmann hinter dessen Rücken nur noch als „das Talent“ bezeichnen. Ob es wirklich so weit kommt? Das wäre auf jeden Fall auch Rummenigge eine Lehre. (mg)