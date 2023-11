FC Bayern kurz vor Verpflichtung von Australien-Juwel

Von: Philipp Kessler

Der Wechsel von Offensiv-Juwel Nestory Irankunda rückt immer näher. Im Gespräch ist eine sechsstellige Ablösesumme.

München - Nach Mathys Tel (18), der im Sommer 2022 von Stades Rennes kam, lockt der FC Bayern wohl das nächste Offensiv-Juwel nach München! Nach tz-Informationen steht der deutsche Rekordmeister kurz davor, Nestory Irankunda von Australien-Club Adelaide United zu verpflichten. Zuerst berichtete der italienische Transfer-Journalist Fabrizio Romano darüber.

Von Australien nach Deutschland? Nestory Irankunda steht wohl eine große Veränderung bevor. © IMAGO/MATT TURNER

Im Gespräch ist eine Ablösesumme im sechsstelligen Bereich. Da der Offensivmann erst im Februar 2024 volljährig wird und keinen EU-Pass hat, wird der Wechsel frühestens im Sommer stattfinden. Noch sind Details zu klären. Unklar ist auch, wo er sich anschließend weiterentwickeln soll.

Das imponiert Bayern an Irankunda

Bereits seit knapp einem Jahr sind die Verantwortlichen des FC Bayern an Irankunda dran. Er wurde von den Scouts intensiv beobachtet. Was die Münchner Talentespäher am Nachwuchsnationalspieler imponiert: seine Schnelligkeit, Dynamik, Torgefahr und sein Mut. In 33 Pflichtspielen für Adelaide United erzielte er neun Tore. Für die australische U17-Nationalmannschaft traf er elf Mal in sieben Spielen.

Im Internet kursieren diverse Videos von Irankundas Freistoßtoren. Anschließend jubelt er meist per Flick-Flack. Die Bayern-Fans hoffen, dass sie seine artistischen Einlagen künftig auch in München zu sehen bekommen werden. Philipp Kessler