FC Bayern auf der Suche: Neuer-Ersatz muss eine eierlegende Wollmilchsau sein

Von: Hanna Raif, Philipp Kessler

Teilen

Einfach wird es für den FC Bayern nicht, Stamm-Keeper Manuel Neuer zu ersetzen. Einige Namen sind im Gespräch, aber die Ansprüche sind hoch.

München – Es ist ja nicht so, als hätte es all das nicht schon mal gegeben. Elf Monate lang stand – beziehungsweise: saß – Pepe Reina einst im Kader des FC Bayern, ehe er die Flucht ergriff. Exakt drei Bundesliga-Spiele hatte der Spanier in seiner Zeit unter Pep Guardiola spielen dürfen, dabei war der Coach in der Heimat dafür bekannt gewesen, Ersatzkeeper regelmäßig für ihre Loyalität zu belohnen. Guardiola allerdings hatte seine Rechnung – und sein Versprechen an Reina – ohne den Mann gemacht, der im Kasten das Sagen hat: Manuel Neuer.

Neuer verteidigt seine Position beim FC Bayern vehement

Mehr als sieben Jahre ist all das her, das Thema aber ist brisanter denn je. Denn Neuer, nach seinem Ski-Unfall bekanntlich bis zum Ende der Saison außer Gefecht, verschwendet auch mit 37 Jahren und einer sechs Monate langen Reha vor der Brust keinerlei Gedanken daran, seinen Platz als Nummer eins aufzugeben. Im Gegenteil: Nach Informationen unserer Zeitung hat er das Urvertrauen, noch stärker zurückzukommen. Und da, so heißt es, müsse erst mal ein anderer beweisen, dass er besser ist.

Wer soll den verletzten Manuel Neuer (l.) ersetzen? Heißer Kandidat ist Alexander Nübel. © Arne Dedert/dpa

Konkret geht es im Moment um Alexander Nübel und auch Dominik Livakovic. Beide haben Stärken, beide aber auch Schwächen. Und sie eint das Grundsatzproblem, das der FC Bayern seit Neuers Wechsel im Jahr 2011 auf der hintersten – und zwischenzeitlich mit Robert Lewandowski auch auf der vordersten – Position mitschleppt: Es gibt niemanden, der die Rolle perfekt ausführen kann. Man sucht die eierlegende Wollmilchsau.

Neuer-Ersatz: FC Bayern braucht einen Allrounder

Eine Stellenbeschreibung würde wie folgt aussehen: Gesucht ist ein Mann, der gut trainiert, sich aber bereitwillig auf die Bank setzt, keine Ansprüche anmeldet und noch weniger Widerworte gibt. Er soll der Kabine guttun. Und er soll dann, wenn seine Stunde schlägt, nicht nur in der Bundesliga die Null halten, sondern auch Champions-League-Format haben. Die von Boss Oliver Kahn gelebte Philosophie, dass Torhüter heute „Torspieler“ sind, muss er verkörpern. Außerdem sollte er damit zurechtkommen, dass sich der Torwart-Staff um Toni Tapalovic primär um Neuer kümmert – und alle anderen danach kommen. Korrekt wiedergegeben, Pepe Reina?!