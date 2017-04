Neuer fehlt gegen Dortmund - was ist mit dem Real-Spiel?

München - Torwart Manuel Neuer fällt im Bundesliga-Top-Spiel gegen Borussia Dortmund aus. Einem Medienbericht zufolge könnte er sogar auch im Champions-League-Viertelfinale gegen Real Madrid fehlen.

Borussia Dortmund und Real Madrid. Da warten zwei richtig dicke Brocken auf den FC Bayern am Samstag in der Bundesliga und am Mittwoch im Champions-League-Viertelfinale. Wären die Aufgaben nicht schon schwer genug, droht nun auch noch Welttorhüter Manuel Neuer auszufallen. Der 31-Jährige laboriert an einem operierten Haarriss im Sprunggelenk.

Nach Informationen von Sport1 wird Neuer gegen den BVB am Samstag auf jeden Fall ausfallen. Neuer absolviert zwar schon wieder Reha- und Trainingseinheiten, gegen den Dauerrivalen aus Dortmund wird es aber wohl noch nicht reichen. Da der FC Bayern aber noch einen ordentlichen Vorsprung auf die Verfolger in der Liga hat, ist dieser Ausfall noch gerade zu verkraften. Auch wenn sein Ersatz Sven Ullreich am Dienstag gegen Hoffenheim nicht fehlerfrei blieb.

Gestern kleine OP nach Trainingsverletzung am linken Fuß. Alles top gelaufen. Jetzt hart arbeiten, um schnell wieder ins Team zu kommen — Manuel Neuer (@Manuel_Neuer) 30. März 2017

Doch viel wichtiger ist die Frage: Wird Neuer gegen Real wieder das Bayern-Tor hüten können? Denn gegen den spanischen Rekordmeister dürfen sich die Münchner keinen Patzer erlauben. Dann wird es gegen Ronaldo, Bale und Co. im Rückspiel sechs Tage später im Estadio Santiago Bernabeu in Madrid nämlich ganz, ganz schwer. Es wird eng für den Welttorhüter, bleibt nur zu hoffen, dass die kurze Zeit zur Regeneration ausreicht. Trainer Carlo Ancelotti ist jedenfalls optimistisch.

Thomas Müller, der sich gegen Augsburg verletzte, wird ebenfalls gegen den BVB ausfallen. Sein Einsatz gegen die Königlichen aus Madrid ist jedoch nicht gefährdet.

