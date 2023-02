Bayerns neuer Torwarttrainer muss Nebenjob bei Stefan Kuntz aufgeben: „Verlieren den Besten“

Von: Christoph Klaucke

Teilen

Michael Rechner wird als Tapalovic-Nachfolger neuer Torwarttrainer beim FC Bayern. Seinen Nebenjob muss die Wunschlösung von Nagelsmann aber aufgeben.

München – Der FC Bayern hat nach der Entlassung von Torwarttrainer Toni Tapalovic Tatsachen geschaffen. Der Nachfolger des Freundes und Trauzeugen von Manuel Neuer ist Michael Rechner, der von der TSG Hoffenheim verpflichtet wurde. Bayerns neuer Torwarttrainer muss nun aber seinen Nebenjob aufgeben.

Michael Rechner Geboren: 27. Mai 1980 in Mosbach Trainerlizenz:\tUEFA-A-Lizenz Vereine als Torwarttrainer: TSG Hoffenheim (U19, U23, Profis), Türkei Vereine als Spieler: Waldhof Mannheim, HSV II, VfR Mannheim, Sachsen Leipzig, Schweinfurt 05, TSG Weinheim, FC Zuzenhausen

FC Bayern: Tapalovic-Nachfolger Michael Rechner ist neuer Torwarttrainer

Was viele nicht wissen: Michael Rechner war neben seiner Tätigkeit im Kraichgau auch Torwarttrainer der türkischen Nationalmannschaft. Der 42-jährige Mosbacher war und ist ein begehrter Mann seines Fachs. Deshalb hatte ihn Türkeis Nationaltrainer Stefan Kuntz im Oktober 2021 in sein Trainerteam geholt.

Nach Rechners Wechsel zum FC Bayern ist damit aber nun Schluss, der Neuzugang soll sich ausschließlich um die Torhüter der Münchner kümmern. „Nein, das wird es so nicht mehr gehen. Man muss Danke an die TSG Hoffenheim sagen, denn der Club hat das immer sehr unbürokratisch gemacht. Nach dem Wechsel zum FC Bayern geht das aber nicht mehr“, sagte Türkei-Coach Stefan Kuntz dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Bayern-Coach Julian Nagelsmann bekommt mit Torwarttrainer Michael Rechner (3.v.l.) seine Wunschlösung. © Mladen Lackovic/Imago

Bayerns neuer Torwarttrainer muss Nebenjob aufgeben: „Verlieren den Besten“

Rechner muss seinen Nebenjob seit seiner Anstellung beim FC Bayern also aufgeben. Rechner sei für die türkische Nationalmannschaft „ein absoluter Volltreffer“ gewesen, sagte Kuntz. Der 42-Jährige habe die türkischen Torhüter „super vorbereitet auf die Spiele, macht sehr detaillierte Einzelanalysen. Der türkische Fußballverband ist dankbar. Denn Michael hat gezeigt, dass wir den Besten mitgebracht haben. Auf der anderen Seite sind wir auch ein bisschen traurig, dass wir ihn verlieren.“

In München hat Rechner ohnehin genug Arbeit vor sich. Nach dem Rauswurf des langjährigen Torwarttrainers Toni Tapalovic, hinter dem Chefcoach Julian Nagelsmann die treibende Kraft war, herrschen Unruhen beim FC Bayern. Erst recht nach dem Skandal-Interview von Kapitän Manuel Neuer, der seiner Wut über diese Entscheidung freien Lauf ließ.

Wer verdient wie viel? Gehaltstabelle des FC Bayern München Fotostrecke ansehen

Nagelsmann baut mit Rechner seine Macht beim FC Bayern aus

Nagelsmann hat nun noch mehr Macht beim FC Bayern, denn mit Rechner kommt ein weiterer Vertrauter in sein Trainerteam. Nagelsmann und Rechner arbeiteten in der gemeinsamen Zeit in Hoffenheim über einige Jahre eng zusammen, von 2016 bis 2019 bei den Profis.

Rechner war bei der TSG seit 2008 als „Koordinator Torwartspiel“ für den gesamten Torwartbereich verantwortlich. Von 2015 an hatte er die Torhüter des Profiteams geleitet. In dieser Zeit formte er Torhüter wie Koen Casteels (heute Wolfsburg), Gregor Kobel (Dortmund), Marvin Schwäbe (Köln) und natürlich Hoffenheims Nummer 1, Oliver Baumann. In Zukunft muss er sich wohl zwischen Neuer, Sommer oder Nübel entscheiden, Bayerns Ex-Spieler Didi Hamann legt sich bei Bayerns Torwart-Frage schon fest. (ck)