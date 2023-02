Nachwuchskeeper Benjamin Ballis erhält langfristigen Vertrag beim FC Bayern

Von: Jörg Bullinger

Nachwuchskeeper Benjamin Ballis hat seinen Vertrag beim FC Bayern bis 2026 verlängert. © Imago Images / Eibner

Der FC Bayern hat den Vertrag mit Junioren-Nationalspieler Benjamin Ballis verlängert. Der Schlussmann ist Stammkeeper der U19-Bundesliga-Mannschaft.

München - Während bei den Profis gerade alle über das viel zitierte Interview von Manuel Neuer sprechen, hat der Rekordmeister einen der möglichen Erben langfristig an den Verein gebunden. Benjamin Ballis hat seinen Vertrag an der Säbener Straße verlängert und steht voraussichtlich bis 2026 zwischen den Pfosten.

Der 18-Jährige ist Stammkeeper bei den A-Junioren in der U19-Bundesliga und durfte sein Können bei den kleinen Bayern in der laufenden Regionalliga-Saison bereits einmal beim 3:2-Sieg in Vilzing über 90 Minuten zeigen. „Benny ist in dieser Saison zum echten Rückhalt für unsere A-Junioren geworden“, wird Jochen Sauer, Leiter des Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) an der Ingolstädter Straße, in der Pressemitteilung des Klubs zitiert. „Wir sehen in ihm noch weiteres Entwicklungspotenzial, deswegen freuen wir uns sehr, dass er auch die nächsten Jahre für unsere Teams im Tor stehen wird.“

Benjamin Ballis hofft wie mehrere Kollegen auf die Nachfolge von Neuer oder Sommer beim FC Bayern

Der U18-Nationalkeeper wechselte im Sommer 2015 aus der Nachwuchsabteilung des FC Augsburg an die Isar. „Ich bin überzeugt, dass ich hier beim FC Bayern beste Voraussetzungen für meine nächsten Schritte vorfinde“, sagte Ballis nach seiner Unterschrift unter das neue Arbeitspapier. „Ich bedanke mich bei den Verantwortlichen für ihr Vertrauen und freue mich auf die nächsten Jahre im Bayern-Trikot.“

Mit etwas Glück könnte gebürtige Augsburger bis in drei Jahren vielleicht sogar eine Option bei den Profis sein. Neuer, der im März 37 wird, ist noch bis 2024 beim FC Bayern unter Vertrag. Yann Sommer (34) hat vor wenigen Wochen bis 2025 unterschrieben. Die beiden Top-Torhüter werden nicht mehr ewig zwischen den Pfosten stehen. Die potentiellen Nachfolger aus dem eigenen Nachwuchs werden in den kommenden Jahren versuchen, sich in Stellung zu bringen. Johannes Schenk (20), Lukas Schneller (21) und Tom Ritzy Hülsmann (18) sind noch bis 2024 an den Klub gebunden, Jakob Mayer (21) sogar bis 2025. (Jörg Bullinger)