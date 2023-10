Bayern-Neuling debütiert gegen Darmstadt – sein Gesichtsausdruck spricht Bände

Von: Melanie Gottschalk

Aleksandar Pavlovic kommt beim 8:0-Erfolg des FC Bayern zu seinem ersten Bundesliga-Einsatz. Die Freude darüber war entsprechend groß.

München – Das Spiel zwischen dem FC Bayern und Darmstadt 98 wird vielen wohl noch lange in Erinnerung bleiben. Drei Rote Karten, acht Tore: die Partie hatte wirklich einiges zu bieten. Auch für Aleksandar Pavlovic persönlich war es ein besonderes Spiel – jedoch nicht nur wegen des Spektakels, das sich auf dem Platz bot.

Aleksandar Pavlovic Geboren am: 3. Mai 2004 (Alter 19 Jahre) Position: Mittelfeld Aktueller Verein: FC Bayern München

19-jähriger Pavlovic kommt gegen Darmstadt zu Profi-Debüt für den FC Bayern

Denn der 19-Jährige konnte beim 8:0-Erfolg des FC Bayern gegen die Lilien sein Profi-Debüt feiern. In der 77. Minute klatschte er mit Jamal Musiala ab und betrat den Rasen. Sein Gesicht zierte dabei ein breites Grinsen, auf dem Spielfeld ließ er sich von mehreren Spielern feiern.

Ein ganz besonderer Moment, in dem die meisten jungen Spieler wohl Nerven zeigen würden. Pavlovic hingegen zeigte nach Außen nur Freude. Auch seine Leistungen auf dem Platz waren nicht schlecht, er präsentierte sich selbstbewusst und ruhig und empfahl sich für weitere Einsätze. „Sehr glücklich und stolz über mein erstes Bundesliga-Spiel mit den Profis in der Allianz Arena“, schrieb er nach dem Spiel auf Instagram und postete ein paar Schnappschüsse von seinem Einsatz dazu.

Strahlend betritt Aleksandar Pavlovic bei seinem Bundesliga-Debüt für die Profis des FC Bayern den Platz. © Sven Simon/imago

Thomas Tuchel stellt Pavlovic bereits im September Einsatzzeit in Aussicht

Aufgrund des missglückten Schlussspurts in der Sommer-Transferperiode ist der Kader für drei Wettbewerbe ziemlich klein. Die jungen Wilden könnten deshalb zu weiteren Spielminuten kommen. Neben Pavlovic zählt auch Frans Krätzig dazu, der bereits Ende September, beim 7:0-Sieg des FC Bayern über den VfL Bochum, sein Bundesliga-Debüt feiern durfte.

Thomas Tuchel hatte den beiden Anfang September schon Einsätze bei den Profis des FC Bayern in Aussicht gestellt. „Sie werden ihre Minuten bekommen. Sie trainieren mit uns und zeigen gutes Niveau“, wurde er damals bei Sportbuzzer zitiert.

Und am Ende könnte Pavlovic einer der größten Profiteure des misslungenen Transfer-Finales im Sommer werden. Denn der Youngster ist ein klassischer Sechser, der ein gutes Gefühl für Räume in der Defensive besitzt und mit seinem Stellungsspiel instinktiv Passwege in der eigenen Hälfe zustellt. Einen Spieler, den FC Bayerns Trainer Thomas Tuchel noch vor dem Ende der Transferperiode so gerne an die Isar geholt hätte. Da dies aber scheiterte, könnte Pavlovic der lachende Dritte sein. Der Anfang ist jedenfalls gemacht. (msb)

