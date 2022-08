FC Bayern holt Mané-Kumpel: Neuer Bayern-Star hatte wohl seine Finger im Spiel

Von: Patrick Freiwah

Teilen

Bayern München verpflichtet Désiré Segbé. Der 29-Jährige ist ein Freund des neuen Starstürmers Sadio Mané. © Christophe SAIDI via www.imago-images.de

Nach Sadio Mané holt der FC Bayern offenbar noch einen weiteren Afrikaner. Der Mann ist vereinslos und knapp 30 Jahre alt - und mit Münchens neuem Starstürmer befreundet.

München - Der FC Bayern hat offenbar einen guten Freund von Sadio Mané unter Vertrag genommen. Demnach hat Désiré Segbé beim deutschen Rekordmeister einen Zwei-Jahres-Vertrag bis zum Sommer 2024 an der Säbener Straße unterschrieben.



Der derzeit vereinslose Fußballer ist jedoch dem Vernehmen nach nicht für die erste Mannschaft eingeplant. Stattdessen soll der 29-Jährige in der Saison 2022/23 die zweite Mannschaft der Münchner in der Regionalliga Bayern verstärken.

FC Bayern verpflichtet Mané-Kumpel Segbé für zweite Mannschaft

Mané und Segbé haben sich angeblich in der Nachwuchs-Akademie „Generation Foot“ im Senegal kennengelernt, von wo aus sie nacheinander (2011 und 2012) zum französischen Klub FC Metz nach Europa wechselten. Zunächst berichtete das senegalische Portal Taggat über die Verpflichtung des FCB, mittlerweile hat Segbé in einem Instagram-Post Bilder von der Vertragsunterzeichnung in München gepostet.

Vonseiten Bayern München gibt es noch keine Pressemitteilung, welche den Deal mit dem "Wandervogel" bestätigt: Wie FCBInside ausführt, habe Désiré Segbé seit 2013 für neun verschiedene Klubs in Europa die Fußballschuhe geschnürt. Bis vor kurzem stand der angebliche Neuzugang bei USL Dunkerque in Frankreich unter Vertrag, wurde in der vergangenen Saison jedoch an Dinamo Bukarest verliehen.

Bayern München holt Angreifer Segbé - Zwei Fliegen mit einer Klappe?

Der FC-Bayern-Transfer (aktueller Marktwert knapp 200.000 Euro) lässt darauf schließen, dass es sich um eine Art Freundschaftsdienst für Neuzugang Mané handelt. Außerdem fungiert er dem Vernehmen nach als treuer Wegbegleiter, war auch beim Wechsel des Starstürmers von Liverpool nach München zumindest beratend involviert. Sollte sich Désiré Segbé Azankpo einigermaßen schnell integrieren, könnte der Deal für Bayern München aus zwei Gesichtspunkten gewinnbringend sein:

Der Mann aus dem Benin (15 Länderspiele) wird dazu beitragen, seinem prominenten Vereinskollegen die Eingewöhnung in München zu erleichtern. Außerdem kommt Segbé wie sein Kumpel Mané als Angreifer zum Einsatz und könnte mit seiner Erfahrung den "kleinen Bayern" zum Aufstieg in die Dritte Liga verhelfen.

Die größten Flop-Transfers des FC Bayern München Fotostrecke ansehen

Derweil hat der FC Bayern München im Supercup gegen RB Leipzig gewonnen. Für viele Beteiligte war ein Mann der Matchwinner. (PF)