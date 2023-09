Neue Details zum möglichen Neuer-Comeback

Von: Philipp Kessler

Mit der Rückkehr von Manuel Neuer ins Mannschaftstraining des FC Bayern soll der erste Schritt getan werden. Für die Zeit nach den Länderspielen gibt es mehrere Gedankenspiele.

München – Die Worte aus Wolfsburg sind freilich auch in München angekommen. „Ja, ich bin die Nummer eins“, hatte Marc-André ter Stegen am Mittwoch auf dem DFB-Podium gesagt, während Manuel Neuer knapp 500 Kilometer Luftlinie entfernt, die finalen Züge seiner Reha absolvierte. Zwar fügte der 31-Jährige ein nicht ganz unerhebliches „im Moment“ an seine Aussage an, sie ändert an den Ansprüchen des Mannes, der schon elf Jahre lang den Adler auf der Brust trägt, aber wenig. Ter Stegen hat lange auf diesen Moment gewartet – und er will ihn nutzen. Ganz anders als Sven Ulreich, der vorbildliche Neuer-Vertreter in München.

Manuel Neuer Geboren: 27. März 1986 in Gelsenkirchen Bisherige Stationen: FC Schalke 04, FC Bayern München A-Länderspiele: 117 Einsätze für Deutschland

Mögliches Neuer-Comeback – Ulreich vertritt den Stammtorwart standesgemäß

Zuletzt vor sechs Tagen, nach dem 2:1 in Mönchengladbach, wurde der 35-Jährige zur aktuellen Torwart-Lage beim Rekordmeister befragt. Und tatsächlich wählte er für seine Verhältnisse offensive Worte. Mit Blick auf Neuers Genesung sagte er: „Wenn er noch zwei, drei Wochen wartet, wäre es schön.“ Das Grinsen in seinem Gesicht verriet aber schnell, dass die Aussage als Scherz gemeint war. Ulreich, der Neuer seit dem Abgang von Yann Sommer bestens vertritt, ist so lange bereit, wie er gebraucht wird.

Natürlich, er freue sich, „wenn ich spielen kann“. Aber Ulreich wird sich auch freuen, wenn sein langjähriger Kollege Neuer die persönliche Leidenszeit endlich beenden kann und seinen Stammplatz wieder einnimmt. Eitelkeiten stellt er da hinten an wie kaum ein Zweiter. Ulreich ist ein Teamplayer durch und durch. Für Neuer ist das auf dem Weg zum nahenden Comeback der pure Luxus.

Ein loyales Verhältnis: Sven Ulreich und Manuel Neuer © Mladen Lackovic/Imago

Mögliches Neuer-Comeback – das Mannschaftstraining als nächster Schritt

Es hätte alles anders kommen können. Weil die Bayern-Bosse aber nach der Last-Minute-Absage von Kepa, dem Wunsch-Keeper von Thomas Tuchel, umdachten und die Suche nach einem adäquaten Ersatz für Neuer einstellten, werden der Nummer eins nun auf dem Weg zurück keine Steine in den Weg gelegt. Ist der 37-Jährige bereit, sind es Trainer und Team auch. Wann es aber so weit ist, kann er voll und ganz selbst bestimmen. „Die letzten Wochen“, sagt Ulreich, „waren hervorragend, es geht bergauf“. Neuer brennt, übt sich aber trotzdem in Geduld. Ulreich findet das Vorgehen „gut, auch, dass er sich da keinen Druck macht“. Der interne Tenor: Ein Spiel hin oder her – das ist jetzt auch schon egal.

Eine erste Einheit mit den Torhüter-Kollegen absolvierte Neuer vor gut eineinhalb Wochen, auch in den vergangenen Tagen absolvierte er mit Tuchels Rumpftruppe Übungen. Nach Informationen unserer Zeitung soll der nächste Schritt wohl schon vor dem Topspiel am kommenden Freitag gegen Bayer Leverkusen stattfinden. Die Rückkehr ins Teamtraining – zunächst teilintegriert – steht unmittelbar bevor. Und dann, sagte Tuchel zuletzt, „geht es sowieso schnell“.

Mögliches Neuer-Comeback - schrittweise zurück zum Stammtorwart?

Wie schnell, soll je nach Reaktion des beim Skiunfall gebrochenen Fußes entschieden werden. Ulreich will „keine Prognose abgeben“, wann Neuer wieder spielen kann und stellt sich darauf ein, gegen Leverkusen im Tor zu stehen. Für die Zeit danach aber gibt es verschiedene Denkmodelle.

Auch eines, in dem Neuer „immer wieder“ spielt, steht zur Diskussion, wie aus dem Verein zu hören ist. Ein Wechsel mit Ulreich ist zum Start der Vollbelastung nicht vollends ausgeschlossen. Womöglich wäre das Pokalspiel in Münster (26.9.) eine gute Option. Auch ter Stegen wird dann genau hinschauen. (Philipp Kessler)