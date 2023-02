Wiedervereinigung in der Schweiz? Ex-FC-Bayern-Coach Danny Schwarz beim FC Basel im Gespräch

Von: Boris Manz

Danny Schwarz (rechts) assistierte einst unter Heiko Vogel in der U19 des FC Bayern München. © Imago/Pius Koller/Ulrich Wagner

Heiko Vogel soll Danny Schwarz als Trainer zum FC Basel holen wollen. Beide kennen sich aus gemeinsamen Zeiten beim FC Bayern.

München – Der FC Basel hat seine Vormachtstellung im Schweizer Profi-Fußball längst verloren. Seit fünf Jahren wartet der einstige Serienmeister auf einen Meistertitel und dieses Jahr droht Rot-Blau gar die internationalen Plätze zu verpassen. Nach dem enttäuschenden Saisonverlauf (Platz sieben) zog Sportvorstand Heiko Vogel die Reißleine und entließ Chef-Trainer und Ex-Bundesliga-Star Alexander Frei. Neue Impulse sollten her.

Trainer-Szenario in Basel erinnert an TSV 1860 München: Sportvorstand Vogel ist Interimstrainer

Doch ähnlich wie beim TSV 1860 läuft die Suche nach dem neuen Trainer äußerst schleppend. Aktuell betreut Sportvorstand Heiko Vogel – wie Günther Gorenzel in München – den Schweizer Top-Klub interimsmäßig. Die Sechziger sollen in Achim Beierlorzer den Nachfolger mittlerweile gefunden haben, der FC Basel sucht hingegen noch. „Wir kommen voran“, sagte Vogel zur Suche.

Die Gespräche mit dem Nachfolger sollten bereits kurz vor dem Abschluss stehen, doch von Wunschkandidat Thomas Stamm vom SC Freiburg II erhielt Vogel laut BaZ eine Absage. Das Schweizer Medienportal Blick bringt jetzt den nächsten Namen ins Gespräch.

FC Basel: Holt Heiko Vogel Ex-FC-Bayern-Trainer Danny Schwarz in die Schweiz?

Dem Bericht zufolge will der FCB Danny Schwarz an den Rhein locken. Vogel und Schwarz kennen sich aus ihrer gemeinsamen Zeit im Nachwuchs des FC Bayern: Zwischen 2013 und 2016 war Schwarz für drei Saisons unter Heiko Vogel als Co-Trainer im Jugendbereich an der Säbener Straße tätig, ehe er seinen ersten Posten als Chef-Trainer annahm.

Fünf Jahre war Schwarz, der als Spieler sowohl für den FC Bayern und 1860 als auch für die SpVgg Unterhaching aktiv war, beim Rekordmeister als Chef-Coach in der Jugendarbeit tätig. Anschließend betreute er mit Martin Demichelis die zweite Mannschaft des Rekordmeisters, doch der Erfolg blieb aus.

Danny Schwarz hat Erfahrungen in der 3. Liga beim FC Bayern II und den Würzburger Kickers gesammelt

Nach dem Abstieg in die Regionalliga wechselte Schwarz zunächst die Position innerhalb des Vereins, verließ den FC Bayern aber kurzerhand, um bei den Würzburger Kickers wieder als Trainer zu arbeiten. Bei nur zwei Siegen in 14 Spielen wurde Schwarz bei den Kickers wieder entlassen und ist seitdem vereinslos.

Der FC Basel wäre bislang die größte Herausforderung in Schwarzs Karriere. (btfm)