NLZ-Leiter Jochen Sauer verlängert beim FC Bayern und bekommt neues Aufgabengebiet

Von: Jörg Bullinger

NLZ-Leiter Jochen Sauer hat seinen Vertrag beim FC Bayern verlängert. © IMAGO/Mladen Lackovic

Der FC Bayern hat den Vertrag mit Jochen Sauer verlängert. Der 50-Jährige ist seit 2017 für den Campus in der Ingolstädter Straße verantwortlich.

München - Es war eigentlich nur noch eine Frage der Zeit: Jochen Sauer bleibt dem FC Bayern als Chef des Nachwuchsleistungszentrums (NLZ) erhalten. Der Vertrag des 50-Jährigen war am 30. Juni ausgelaufen. Am Mittwoch hat der Klub die Vertragsverlängerung offiziell verkündet.

„Nach sehr guten und zielführenden Gesprächen freue ich mich, dass wir den eingeschlagenen Weg mit Jochen Sauer weitergehen“, wird CEO Jan-Christian Dreesen in der Pressemitteilung des Klubs zitiert. „Der FC Bayern Campus ist ein zentraler Baustein unserer Planungen, und wir streben hier künftig eine noch engere Vernetzung sowie eine stärkere Durchlässigkeit an. Es sollen noch mehr Talente des FC Bayern den Sprung in den Profifußball schaffen - idalerweise natürlich bei uns.“

Seit 2017 im Klub: FC Bayern verlängert Vertrag mit NLZ-Chef Jochen Sauer

Sauers Aufgabengebiet beim FC Bayern wird in Zukunft erweitert. Der Direktor der Nachwuchsentwicklung verantwortet ab sofort auch die Geschäftsführung von „Red&Gold Football“, einem Joint Venture mit dem Los Angeles Football Club. „Die Talententwicklung bei einem internationalen Spitzenverein wie dem FC Bayern ist eine große Herausforderung, der wir uns alle gerne stellen“, sagt Sauer nach der Unterschrift unter das neue Arbeitspapier. „Es ist wichtig, immer wieder neue, kreative Wege zu finden, um unsere hohen sportlichen Ambitionen Schritt für Schritt zu realisieren.“

Anfang Mai gab es Gerüchte, der NLZ-Leiter könnte zu Hertha BSC in die Haupstadt wechseln und Fredi Bobic beerben. Sauer kam 2017 aus Salzburg an die Isar. Die Laufzeit des neuen Vertrags hat der FC Bayern nicht bekanntgegeben. (Jörg Bullinger)