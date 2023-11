Arbeitssieg in Köln: Lediglich ein Bayern-Star verdient sich die Bestnote

Von: Florian Schimak, Manuel Bonke

Drucken Teilen

Der FC Bayern war am Freitagabend beim 1. FC Köln zu Gast. Die Einzelkritik zum Auftritt des Rekordmeisters bei den Geißböcken.

Köln/München - Der FC Bayern zu Gast beim 1. FC Köln, da war doch was? Richtig!

Am 34. Spieltag in der vergangenen Saison holten sich die Münchner auf dramatische Art und Weise doch noch die Meisterschaft. Jamal Musiala war es, der mit seinem Treffer dem Rekordmeister die Schale brachte.

Dieses Mal war Musiala nicht mit von der Partie, weil der 20-Jährige verletzt fehlte. Ihn ersetzte etwas überraschend Eric Maxim Choupo-Moting – und nicht wie vermutet Thomas Müller. Sportdirektor Christoph Freund äußerte sich vor der Partie vielsagend über dessen Zukunft.

Auch ohne die Bayern-Legende lief es im ersten Durchgang für den FC Bayern. Harry Kane, wer sonst, brachte die Elf von Trainer Thomas Tuchel in Führung (20.). In der Folgezeit verpassten Choupo-Moting und Leroy Sané das Ergebnis in die Höhe zu schrauben und so ging es mit dem 1:0 in die Pause.

Arbeitssieg in Köln: Lediglich ein Bayern-Star verdient sich die Bestnote

Im zweiten Durchgang gab es dann nicht diesen Chancenwucher, ganz im Gegenteil. Die Partie wurde sehr zäh. Lediglich Kingsley Coman hatte nach einer Ecke die große Chance, doch der Kopfball des Franzosen traf nur die Latte.

So feierte der FC Bayern am Freitagabend einen klassischen Arbeitssieg beim 1. FC Köln und übernimmt zumindest vorerst die Tabellenführung in der Bundesliga.

Manuel Neuer

Der Kapitän war stets zur Stelle, wenn er gefordert war - und zeigte in der ersten Halbzeit zwei gute Reflex, die einen möglichen Rückstand verhinderten. In dieser Form dürfte es in der Tat nur eine Frage der Zeit sein, bis Neuer auch ins Tor der Nationalelf zurückkehrt. Note: 2

Konrad Laimer

Die Umstellung vom Mittelfeldspieler der österreichischen Nationalmannschaft zum Rechtsverteidiger des FC Bayern fiel Laimer nicht schwer - im Gegenteil. Er zeigte seinen bisher stärksten Auftritt im Bayern-Trikot: Spielerisch, kämpferisch und läuferisch vorbildlich. Das 1:0 initiierte er mit einem überragenden Stellungsspiel bei einem Kölner Gegenangriff. Note: 2

Dayot Upamecano

Von den giftigen und robusten Kölner Angreifern wurde der Franzose in vielen Aktionen gefordert. Doch „Upa“ hielt im Zweikampf gekonnt dagegen und ging in einigen Aktionen mit Ball lieber auf Nummer sicher und schlug die Kugel lang nach vorne. Note: 3

Minjae Kim

Dem Südkoreaner waren die Reisestrapazen dann doch anzumerken. Vor allem zu Beginn wirkte er noch nicht hellwach, steigerte sich aber mit zunehmenden Spielminuten und zeigte sein gewohnt resolutes Abwehrspiel. Note: 3

Noussair Mazraoui

Solider Auftritt des Marokkaners, der der auch den einen oder anderen guten Ball nach vorne spielte und in der Rückwärtsbewegung nichts anbrennen ließ. Zumal er auf der Linksverteidiger-Position ranmusste, da der nominelle Mann für diese Position, Alphonso Davies, den Reisestrapazen aus Kanada erlegen war. Note: 3

Joshua Kimmich

Anders als bei Bundestrainer Julian Nagelsmann ist Kimmich unter Thomas Tuchel im Mittelfeldzentrum gesetzt. Er legte einen ordentlichen Auftritt und übernahm den offensiveren Part im Zentrum. Note: 3

Harry Kane (l.) traf auch gegen den 1. FC Köln. © IMAGO/Blatterspiel

Leon Goretzka

Der Saisonstart verlief für Goretzka bekanntlich holprig. Erst verlor er seinen Stammplatz in München, dann wurde er nicht mal mehr für die Nationalelf nominiert. Doch der Mittelfeldspieler kommt immer besser in Fahrt und zeigte in Köln am und gegen den Ball eine gute Leistung, inklusive Hackentricks. Note: 2

Kingsley Coman

Den Treffer zum 1:0 durch Harry Kane leitete der Franzose mit einem sehenswerten Pass in die Kölner Schnittstelle ein. Im Torabschluss allerdings unglücklich. Er wurde von seinen Kölner Gegenspielern aber auch ordentlich in die Mangel genommen und haderte in einigen Aktionen damit. Note: 3

Eric Maxim Choupo-Moting

Zur großen Überraschung erhielt Choupo den Vorzug vor Thomas Müller auf der Zehner-Position. Der Angreifer konnte das Vertrauen nur bedingt zurückzahlen - und vergab zu viele Großchancen zu leichtfertig. Note: 4

Harry Kanes Vorgänger: Legendäre Neuner des FC Bayern München Fotostrecke ansehen

Leroy Sané

Der Frust über die rote Karte aus dem Länderspiel in Österreich hemmte die Spielfreude des Offensivspielers nicht. Phasenweise wirkte es auf dem Platz aber zu verspielt. Note: 3

Harry Kane

Der Engländer schüttelte reihenweise geniale Pässe aus dem Fußgelenk und brachte seine Mitspieler dadurch immer wieder in aussichtsreiche Positionen – weil er überall auf dem Platz präsent war. Sein Abstauber-Treffer zum 1:0 war zwar weniger genial, aber effektiv: Kane ist jetzt der Spieler mit den meisten Toren nach 14 Bundesligaspieltagen, 18 an der Zahl. Robert Lewandowski muss wirklich langsam um seinen Torjäger-Rekord zittern Note: 1

Aus dem Rhein-Energie-Stadion berichtet Manuel Bonke