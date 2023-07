FC Bayern hat Notfall-Plan bei Harry Kane

Von: Christoph Klaucke

Teilen

Die Transferverhandlungen zwischen dem FC Bayern und Tottenham Hotspur um Harry Kane sind verfahren. Die Bayern haben wohl einen Notfall-Plan parat.

München – Der FC Bayern konnte sich bislang nicht mit den Tottenham Hotspur über einen Transfer von Harry Kane einigen. Zwei Angebote – zuletzt angeblich in Höhe von 80 Millionen Euro – sollen von Spurs-Boss Daniel Levy, der als knallharter Verhandlungsführer gilt, bereits abgelehnt worden sein. Die FCB-Bosse wiederum werden im Kane-Poker trotzdem nicht nervös: Sollte der Wechsel des Wunschstürmers in diesem Sommer platzen, würde wohl ein Notfall-Plan greifen.

Harry Kane Geboren: 28. Juli 1993 (Alter 29 Jahre), Walthamstow, Vereinigtes Königreich Verein: Tottenham Hotspur Position: Mittelstürmer Marktwert: 90 Millionen Euro

Harry Kane könnte erst nächsten Sommer zum FC Bayern wechseln

Der FC Bayern hat nach Abschluss der Saison, in der auf den letzten Drücker mit der deutschen Meisterschaft immerhin ein Titel heraussprang, eine umfassende Analyse betrieben. Der neu gegründete „Transfer Ausschuss“ um Trainer Thomas Tuchel, Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge kam zu dem Ergebnis, dass zwingend ein neuer Top-Stürmer verpflichtet werden muss.

In der Vorsaison wurde der Abgang von Tormaschine Robert Lewandowski nicht adäquat ersetzt. Das soll sich mit einem Jahr Verspätung nun ändern, dafür sind die Bayern bereit, viel Geld hinzulegen. Zuletzt erhöhte der FC Bayern das Angebot für Kane wohl um viele Millionen – doch die Schmerzgrenze ist noch weit. Der Poker um den Kapitän der englischen Nationalmannschaft könnte sich noch mehrere Wochen ziehen.

Der FC Bayern muss womöglich länger auf einen Wechsel von Harry Kane warten. © Andrew Yates/Michael Weber/Imago

FC Bayern hat Notfall-Plan bei Harry Kane

Sollten die Tottenham Hotspur jedoch trotz verbesserter Offerten aus München hart bleiben und ihrem Superstar die Freigabe verweigern, wären die Bayern laut Sport Bild vorbereitet. Für diesen Fall wurde demnach im Klub ein interner Beschluss gefasst, Kane erst im Sommer 2024 zu verpflichten. Dann jedoch ablösefrei, denn Kanes Vertrag in London läuft nur noch ein Jahr.

Dem Bericht zufolge soll dieser Notfall-Plan bereits mit Kane abgestimmt sein. Der 29-Jährige ist offenbar bereit, erst in einem Jahr zum FC Bayern zu wechseln. Damit hätten die Bayern einen unschätzbaren Trumpf im Kane-Poker mit den Spurs, die mit einem Mega-Angebot zurückschlagen wollten. Zuletzt kursierten sogar Gerüchte, dass die Bayern auf einen Winter-Transfer spekulieren.

Rekord-Summe 222 Millionen Euro: Die 11 teuersten Transfers der Geschichte Fotostrecke ansehen

Warten auf Kane: Alvarez und Vlahovic als Ersatz-Stürmer zum FC Bayern?

Winter oder Sommer – fest steht, dass die Bayern im Falle eines verspäteten Wechsels von Kane an die Säbener Straße einen anderen Stürmer zur Überbrückung dieser Phase benötigen würden. Ein Kandidat wäre der Sport Bild zufolge der argentinische Weltmeister Julian Alvarez, der bei Manchester City im Schatten von Erling Haaland steht. Der 23-Jährige erzielte für die Citizens 17 Tore, bei der WM war er mit vier Treffern – zwei davon im Halbfinale – maßgeblich am Titel beteiligt.

Eine weitere Option wäre Dusan Vlahovic, der in seinen ersten eineinhalb Jahren bei Juventus Turin mit 23 Treffern unter seinen Möglichkeiten blieb. Mit einem Leihstürmer auf Top-Niveau und den beiden vorhandenen Angreifern Eric Maxim Choupo-Moting und Mathys Tel in der Hinterhand könnten die Bayern womöglich noch ein Jahr auf Kane warten.

Fällt heute die Entscheidung? Wichtigster Tag im Kane-Poker steht an

Entschieden ist in der Causa Kane aber noch lange nichts, das Transferfenster schließt ohnehin erst am 1. September. Eine erste Weichenstellung könnte sich jedoch schon kurzfristig ergeben. Kane steigt am Mittwoch (12. Juli) nach dem Urlaub wieder ins Training bei Tottenham ein und könnte ein klärendes Gespräch mit den Verantwortlichen seines Klubs suchen. Die Bayern werden genau hinschauen, es könnte der wichtigste Tag im Kane-Poker sein. (ck)