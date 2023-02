Glücks-Momente beim FC Bayern: Zwei Stars stehen vor ihren Comebacks

Von: Boris Manz

Gute Nachrichten beim FC Bayern: Sadio Mané und Noussair Mazraoui stehen nach langer Ausfallzeit vor ihren Comebacks. Julian Nagelsmann zeigte sich erfreut.

München – Gute Nachrichten beim Rekordmeister. Beim FC Bayern München melden sich gleich zwei Langzeitausfälle zurück. Noussair Mazraoui tritt nach mehrwöchiger Pause sein Aufbautraining an und sorgte am Freitag für einen Gänsehautmoment. Und auch Sadio Manés Comeback-Plan steht. Julian Nagelsmann erwartet den Superstar noch im Februar zurück.

Sadio Mané * 10. April 1992 (Alter: 30 Jahre) Größe: 1,74 m Marktwert: 60 Millionen € Gehalt: 22 Millionen €

FC Bayern News: Noussair Mazraoui und Sadio Mané kehren nach Verletzung zurück

Während Manuel Neuer beim Rekordmeister für Negativschlagzeilen sorgt, haben die Fans des FC Bayern jetzt auch wieder Gründe zur Freude. Am Freitagnachmittag betrat Noussair Mazraoui erstmals im neuen Jahr den Rasen an der Säbener Straße.

Beim Sommer-Neuzugang aus Amsterdam war nach einer Corona-Infektion eine Herzbeutelentzündung festgestellt worden, die Mazraoui zum Zusehen verdammte. Da lange nicht feststand, wann der Marokkaner zurückkehren würde, reagierte der Klub und holte Joao Cancelo an die Isar.

Strahlende Gesichter: Noussair Mazraoui und Sadio Mané stehen vor ihren Comebacks. © Imago/Passion2Press/Philippe Ruiz

FC Bayern: Mannschaft unterstützt Noussair Mazraoui bei seinem Comeback

Mazraouis genauer Comeback-Zeitpunkt steht zwar weiterhin nicht fest. Aber der 25-Jährige dürfte am Freitag neuen Mut geschöpft haben. Nach einer kurzen Ansprache von Julian Nagelsmann applaudierten die FCB-Stars dem Langzeitverletzten zu seiner Rückkehr.

An Training mit der Mannschaft ist zwar noch nicht zu denken, aber immerhin beginnt Mazraoui jetzt wieder mit einem Fitness-Programm. Der Zuspruch der Kollegen sollte ihm Kraft geben, schnellstmöglich den Weg zurück in die Mannschaft zu finden. Und auch zu Sadio Mané gibt es tolle Neuigkeiten.

Nagelsmann zufrieden: Sadio Mané steht nach Verletzung vor seiner Rückkehr

Auf der Pressekonferenz im Vorfeld zum Bundesliga-Spiel gegen Wolfsburg gab Nagelsmann bekannt, dass Mané um den 20. Februar wieder ins Training einsteige.

Für den anstehenden Champions-League-Kracher bei Paris Saint-Germain wäre der Senegalese damit zwar keine Option, doch im Rückspiel könnte es klappen. „Er hat keine Schmerzen mehr. Wir sind alle sehr zufrieden mit dem Verlauf“, so Nagelsmann.

Champions-League: FC Bayern im Hinspiel ohne Sadio Mané – Kylian Mbappe fällt wohl bei PSG aus

Im Hinspiel (14. Februar) im Prinzenpark muss wohl auch auf Pariser Seite ein Superstar zuschauen. Auf der Homepage der Franzosen ist zu lesen, dass PSG drei Wochen auf Kylian Mbappe verzichten muss.

Nagelsmann glaubt nicht dran: „Ich weiß nicht, was er hat, deswegen gehe ich davon aus, dass er spielt.“ Zuallererst müssen die Münchner aber am Sonntag in Wolfsburg ran, da drohen bereits einige Stars auszufallen. (btfm)