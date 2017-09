Bayern offenbar an 16-jährigem Talent aus Frankreich interessiert

Angeblich wollte der FC Bayern in der vergangenen Transferperiode nicht nur Corentin Tolisso von Olympique Lyon nach München locken. Wie die L'Equipe berichtet, soll der Rekordmeister ebenfalls ein millionenschweres Angebot für den erst 16-jährigen Willem Geubbels abgegeben haben.

München - Der FC Bayern hat sich diesen Sommer offenbar intensiv mit dem französischen Supertalent Willem Geubbels von Olympique Lyon beschäftigt. Das berichtet zumindest die französische Zeitung L‘Equipe auf ihrer Website. Demnach sollen die Münchner mit einem Gebot in Höhe von acht bis neun Millionen Euro beim ehemaligen französischen Serienmeister vorstellig geworden sein. Lyon, das neben Tolisso in Alexandre Lacazzette einen weiteren absoluten Leistungsträger an den FC Arsenal abgegeben hatte, entschied sich jedoch, das Angebot der Bayern auszuschlagen und das junge Talent selbst mit einen Profivertrag auszustatten. Geubbels, der für Frankreich kommenden Oktober an der U17-Weltmeisterschaft in Indien teilnehmen wird, ist vornehmlich auf den Flügeln zu Hause und spielt seit 2010 bei Olympique.

Am Samstag gab er beim 3:3 gegen den FCO Dijon sein Profi-Debüt. Junge französische Talente haben in der Bundesliga aktuell Konjunktur. So verpflichtete Borussia Dortmund im Juli den erst 18-Jährigen Dan-Axel Zakadou von Paris Saint-Germain, der bislang in allen sechs Bundesliga-Partien der Schwarz-Gelben in auf dem Platz stand. Auch Jean-Kevin Augustin (20, wechselte zu RB Leipzig), Abdou Diallo (21, 1. FSV Mainz 05) oder Amine Harit (20, FC Schalke 04) kamen in diesem Sommer und sind bereits fester Bestandteil der Bundesligisten.