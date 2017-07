Im Urlaub verletzt: Robben fällt für Asienreise aus!

Der deutsche Rekordmeister Bayern München muss bei seiner Asienreise vom 16. bis 28. Juli auf Superstar Arjen Robben verzichten.

München - Der 33 Jahre alte Niederländer verletzte sich im Urlaub beim Tennisspielen an der Wade und fällt deshalb auch für den Telekom-Cup am Samstag in Mönchengladbach aus. Robben absolviert seit seiner Rückkehr am Montag nur individuelles Training. Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge sprach aber von einer "kleinen Verletzung".

Fehlen werden in China und Singapur auch die Confed-Cup-Starter Joshua Kimmich, Sebastian Rudy, Niklas Süle und Arturo Vidal, U21-Europameister Serge Gnabry sowie die verletzten Torhüter Manuel Neuer und Sven Ulreich. Dafür kann der FC Bayern in Asien seine neue Attraktion präsentieren: Der von Real Madrid verpflichtete James Rodríguez wird auf jeden Fall mit dabei sein.

Ob der 26 Jahre alte Kolumbianer schon beim Telekom-Cup seine Premiere feiern wird, zog Trainer Carlo Ancelotti am Mittwoch zumindest in Betracht: "Wenn er keine Probleme hat, kann er 45 Minuten spielen." James wurde am Mittwoch in München vorgestellt und absolvierte sein erstes Training.

SID