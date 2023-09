Bayern-Party auf dem Oktoberfest: FCB-Frauen feiern auf der Wiesn

Von: Korbinian Kothny

Teilen

Nach den Männern haben auch die Frauen des FC Bayern das Oktoberfest besucht. Der deutsche Meister feierte aber in einem anderen Zelt als die Männer.

München – Endspurt auf dem Oktoberfest. Bis Dienstag (3. Oktober) strömen die Besucher noch in die Zelte auf der Theresienwiese, danach kehrt in München wieder der Alltag ein. Davor werden aber nochmal die Dirndl und Lederhosen rausgeholt, vorgemacht haben es am Donnerstag die Frauen des FC Bayern München.

FC Bayern Damenmannschaft Cheftrainer: Alexander Straus Deutscher Meister: 5 mal (1976, 2015, 2016, 2021, 2023) DFB-Pokalsieger: 2012

FC-Bayern-Frauen feiern nicht in der Käfer-Wiesn-Schänke

Nachdem die Männer bereits am Sonntag (24. September) auf der Wiesn feierten, zogen die Damen unter der Woche nach. Im Gegensatz zu Tuchel & Co. feierten die Frauen aber nicht in der Käfer Wiesn-Schänke, sondern im Paulaner Festzelt.

Weniger Spaß hatten Giulia Gwinn und ihre Mannschaftskolleginnen aber sichtlich nicht. Auf Instagram dokumentierten die Bayern-Spielerinnen ihren Ausflug auf das größte Volksfest der Welt zahlreich.

FCB-Frauen im Dirndl: Eriksson und Wellmann messen sich im Masskrug-Stemmen

Dort war auch zu sehen, wie sich die FCB-Frauen im Masskrug-Stemmen schlugen. Wer letztendlich die volle Mass am längsten mit dem ausgestreckten Arm vor der Brust halten konnte, wurde allerdings nicht aufgelöst. Als letzte Zwei waren aber Magdalena Eriksson und Torhüterin Anna Wellmann, die beide erst im Sommer in die bayerische Landeshauptstadt wechselten, übrig.

Auch modetechnisch machten alle FCB-Frauen im Dirndl eine gute Figur. Die Freundin eines Bayern-Stars hatte am Sonntag hingegen mit ihrem Outfit für Aufsehen gesorgt.

Der FC Bayern München auf der Wiesn: Müller und Hoeneß da – Tuchel mit Hut, Kane mit Brezen und Bier Fotostrecke ansehen

FC-Bayern-Frauen peilen nach Wiesn-Besuch ersten Bundesliga-Sieg der Saison an

Nach der Länderspielpause hat die Mannschaft von Cheftrainer Alexander Straus noch ein paar Tage Zeit, um sich von den Länderspielen und dem Wiesn-Besuch zu erholen. Erst am Montag empfangen die Münchnerinnen den 1. FC Köln zum ersten Heimspiel der neuen Saison. Zum Auftakt musste der deutsche Meister einen Last-Minute-Ausgleich in Freiburg hinnehmen.

Die deutschen Nationalspielerinnen um Sydney Lohmann feierten erst am Dienstag einen wichtigen Sieg im Kampf um die Olympia-Qualifikation. (kk)