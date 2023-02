Mit Ochsenbacken und Bauern-Ente zu altem Glanz: FC Bayern ist noch lange nicht satt

Von: Hanna Raif, Manuel Bonke

Der FC Bayern grüßt punktgleich mit dem BVB von der Tabellenspitze. Vor den entscheidenden Wochen der Saison appelliert Oliver Kahn an die Mannschaft.

München – San mia no mia? Diese Frage stellte die tz vergangene Woche, nachdem der FC Bayern in Gladbach verloren und Trainer Julian Nagelsmann die Nerven verloren hatte. Die entsprechende Antwort lieferte die Mannschaft mit dem 3:0-Sieg im Spitzenspiel gegen Union Berlin: Mia san wieder mia! Damit es sich dieses Mal nicht wieder nur um eine Moment-Aufnahme handelt – wie es diese Saison schon häufiger der Fall war – beschwor Vorstandschef Oliver Kahn seine Bayern im Hinblick auf die wegweisenden nächsten Wochen:

„Man muss ja nur auf die Bundesliga-Tabelle schauen. Das ist alles sehr eng beieinander!“ Der 53-Jährige forderte daher von der Mannschaft eine Serie: „Jetzt müssen wir beginnen. Jetzt können wir uns so was wie in Gladbach oder die drei Unentschieden zu Beginn des Jahres nicht mehr erlauben.“

Kahn sieht engen Meisterschaftskampf als Vorteil für die Bayern an – Mehr Druck, mehr Titel!

Die Münchner dürfen in der Bundesliga keinen Millimeter nachlassen, ansonsten könnte ihnen die punktgleiche Titel-Konkurrenz aus Dortmund (46 Zähler) die elfte Meisterschaft in Folge streitig machen. Für Kahn kann diese Konstellation dazu beitragen, die Sinne des Münchner Star-Ensembles entscheidend zu schärfen: Das Punkte-Polster der vergangenen Jahre gebe es nicht mehr, „vielleicht ist es aber insgesamt gar nicht so schlecht. Vor allem, wenn jetzt das Spiel gegen Paris kommt. Es ist gut, wenn du in allen Wettbewerben fighten und kämpfen musst, wenn du dranbleiben musst, weil das einfach die Spannung in allen Wettbewerben erhöht“. Die These des Titans lautet also wenig überraschend: Mehr Druck, mehr Titel!

Etwas mehr Ruhe im Verein dürfte bei der Jagd nach Titeln aber ebenfalls nicht schaden. Passend dazu traf sich die Mannschaft am Freitag vor dem Union-Spiel im Forsthaus Wörnbrunn zum deftigen Mannschaftsabend. Ziel der Veranstaltung: Weniger FC Hollywood, mehr bayerische Beständigkeit! „Wir haben gut gegessen, das war das Wichtigste. Wir haben unser Überleben gesichert. Ein hervorragendes Menü“, scherzte Thomas Müller.

Mit Ochsenbacken und Bauern-Ente zu altem Glanz: FC Bayern ist noch lange nicht satt

Ochsenbacken, Rehrücken oder Bauern-Ente: Die Speisekarte liest sich in der Tat eher gut-bürgerlich statt nobel. Lediglich die Garnelen in Bierteig mit Koriander-Krautsalat an Schnittlauchemulsion und Creamy Green erinnern an die Scampi-Bayern der 2000er Jahre. „Wir hatten eine gute Zeit. Es war schon der Sinn des Abends, dass wir dann so eine Leistung zeigen wie jetzt gegen Union“, berichtete Müller. Kahn zeigte sich von der kulinarischen Eigen-Initiative der Mannschaft angetan: „Das sind kleine, aber wichtige Momente, die zum Schluss ein Mosaikstein für Erfolg sein können.“

Nagelsmann gestand, dass alle „wenig Lust haben, dass so viel Theater drumherum ist. Es ging darum, unserem Anspruch gerecht zu werden. Für jeden Spieler, zu wissen, was es heißt Bayern-München-Spieler zu sein“. Das weiß Ur-Bayer Müller besser als jeder andere und fordert: „In dieser heißen Phase ist es besonders wichtig, dass wir diese Egos absolut in den Dienst der Mannschaft stellen. Es gibt immer Emotionen, links, rechts. Jeder ist mal sauer oder unzufrieden. Aber es gilt, diese Energie ins Team zu stecken und nicht das Team runterzuziehen.“ Anders formuliert: Mia san mia statt i bin i. (Manuel Bonke, Hanna Raif)