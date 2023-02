Mit legendärem Kahn-Bild: Gladbach verspottet FC Bayern

Von: Stefan Schmid

Teilen

Nach der Niederlage bei Borussia Mönchengladbach wird der FC Bayern und dessen Vorstandsvorsitzender Oliver Kahn von den Fohlen öffentlich verspottet.

Mönchengladbach/München - Mit der 2:3-Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach waren sie beim FC Bayern München eigentlich bereits ausreichend bedient. Doch die Gladbacher beließen es nicht dabei, den Rekordmeister nur auf dem Platz zu besiegen, sondern setzten auf Twitter noch einen oben drauf. Mithilfe eines mittlerweile legendären Fotos von Oliver Kahn und bezugnehmend auf den Wechsel von Yann Sommer leerten die Fohlen einen ganzen Eimer an Hohn und Spott über den Münchnern aus.

Offizieller Gladbach-Account verspottet Kahn und FCB

Die Partie für den deutschen Rekordmeister lief denkbar unglücklich. Vor dem viel diskutierten Platzverweis von Dayot Upamecano in der achten Spielminute ließen die Münchner einige Großchancen liegen, in Unterzahl wurde es dann erwartungsgemäß schwierig. Schließlich ging der FC Bayern als Verlierer vom Platz und durfte sich ärgern. Und das, obwohl mit Yann Sommer der beste Gladbacher aus dem Hinspiel inzwischen beim Team von Julian Nagelsmann zwischen den Pfosten steht.

Aufgrund seines Wechsels im Winter stand Sommer unter besonderer Beobachtung. Nach dem Spiel wurde der Transfer vom offiziellen englischsprachigen Twitter-Account der Gladbacher aufgegriffen, garniert mit dem Foto eines ausrastenden Oliver Kahn schrieben die Fohlen-Admins: „Wenn du Sommer kaufst, aber Gladbach trotzdem nicht schlagen kannst.“ Das legendäre Bild von Kahn datiert aus der Hinrunde, als der FCB in der letzten Minute im Dortmunder Westfalenstadion den Ausgleich durch BVB-Stürmer Anthony Modeste hinnehmen musste.

Kahn bei FCB-Niederlage konsterniert – Nagelsmann flippt aus

Auch wenn das Ausraster-Foto sich für den Witz auf Social Media am besten eignet, war das Minenspiel des FCB-Vorstandsvorsitzenden während der Begegnung in Gladbach nicht viel vom Zustand in Dortmund entfernt. Die TV-Kameras suchten immer wieder Kahn auf der Tribüne, der meist konsterniert und frustriert dreinblickte, so als wäre die Meisterschaft bereits verspielt. Sitznachbar Hasan Salihamidžić stand dem in nichts nach.

Oliver Kahn und Hasan Salihamidžić blicken fassungslos auf die Niederlage in Gladbach. © IMAGO / Revierfoto

Wo Kahn seine Emotionen hinter einer versteinerten Maske versteckte, ließ mit Cheftrainer Julian Nagelsmann einer seiner Gefühlswelt freien Lauf. Nach dem Spiel sorgte er für einen Eklat, als er die Schiedsrichter-Kabine stürmte und diese nach kurzer Zeit laut schimpfend verließ. Die emotionale Entgleisung könnte nun Folgen haben für den jungen Trainer, denn der Kontrollausschuss des DFB leitet ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein. (sch)