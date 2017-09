Bayern patzt gegen Wölfe - Ulreicht das für Paris?

Der FC Bayern hat am Freitagabend einen Zwei-Tore-Vorsprung gegen die Wölfe verspielt - und dadurch die vorübergehende Tabellenführung verpasst. Nun stellt sich jeder Bayern-Fan die Frage: Ulreicht das für Paris?

München - Fußballfan zu sein ist oft gar nicht mal so leicht. Mal beschert einem dieser Sport so tolle Abend wie beim 6:1 von Barça gegen PSG, mal kommt er aber auch mit zähen Geschichten um die Ecke. Die Partie zwischen dem FCB und Wolfsburg am Freitag fiel in die zweite Kategorie.

Fünf Tage vor dem CL-Kracher in der Stadt der Liebe kamen blasse Bayern nicht über ein 2:2 (2:0) gegen Wolfsburg hinaus. Und viel schlimmer: Selbstbewusstsein dürfte auch Neuer-Ersatz Sven Ulreich nach seinem Megabock beim ersten Gegentor nicht getankt haben. „Wir haben ihnen den Punkt mit Schleife übergeben. Im Vergleich zu Mainz und Schalke war das ein Rückschritt“, so Thomas Müller. Ulreicht das für Paris?

Wer am Freitagabend nach der dritten Mittagsmass ein wenig ausnüchtern wollte, musste sich nur in die U6 setzen und Richtung Fröttmaning fahren. Dort fand nämlich eine Fußballpartie statt, die zunächst so spannungsgeladen war wie ein Schluck stilles Wasser. Wolfsburg zu Gast bei den Bayern. Vor zwei Jahren (auf den Tag genau) sorgte ein gewisser Robert Lewandowski bei dieser Partie noch für fünf Hütten in knapp neun Minuten, gestern gab’s dafür eine Fünferkette in grünweiß, die um den Polen schwirrte wie ein Schwarm Mücken um eine Straßenlaterne. Da es beim Rekordmeister in Sachen Kreativität auch dürftig bestellt war, gab es zunächst so viele Highlights wie beim BR-Malklassiker The Joy of Painting mit Pinselesotheriker Bob Ross.

Bayern ging 2:0 in Führung - doch die Wölfe gaben nicht auf

Fand auch Schiri Christian Dingert doof und pfiff einen Elfer der Kategorie nicht existent (Videobeweis?!). Tisserand, der die gesamte erste Hälfte über ohnehin nicht gerade filigran agiert hatte, rückte Lewy zu dicht auf die Pelle, worauf der sich folgerichtig fallen ließ, wieder aufstand und die Kugel lässig im rechten unteren Eck unterbrachte. Das konnte Arjen Robben freilich nicht auf sich sitzen lassen. Nicht, dass sich der Holländer mit dem Polen verzofft hätte. Um Gottes Willen. Aber ehrgeizig, wie der Flügelwiesel ist, schnappte er sich die Kugel, hielt aus der zweiten Reihe drauf und schraubte das Resultat auf 2:0 rauf.

Für die VW-Truppe stellte sich somit folgende Frage: Weitermauern und aktiv gegen das nächste Drama nach dem Abgasskandal vorgehen, oder sich vielleicht vorne mal was trauen. Die Schmidt-Schützlinge entschchieden sich für eine gesunde Mischung aus beidem und tauchten immerhin mal in Nähe des Bayern-Kastens auf. Und holten so zumindest mal die ein oder Standardsituation aus aussichtsreicher Position heraus. So wie in Minute 56. Maxi Arnold fackelte nicht lang und hielt einfach mal drauf. Aus knapp 30 Metern. War auch ein satter Strahl, zu satt für Ulreich, der einfach mal die Augen schloss und sich an einer „Ein-Hand-Abwehr“ versuchte, die demenstprechend in die Hose ging. Das Ding klatschte an seinem Handschuh ab und flutschte von dort aus ins Tor. 1:2, opatzt is!

Und es kam noch viel bitterer für den FCB. Da Robben und Ribéry die Chancen vorne nicht nutzten, schlug es hinten Mitternacht. Aus dem Halbfeld hob Verhaegh eine Flanke in den Sechzehner, wo Didavi das Ding an den Pfosten und von dort aus ins Glück nickte. 2:2, die Gesichter von Carlo und Brazzo auf der Bank waren in etwa so lang wie der Freefall-Tower auf der Wiesn. Könnte etwas angespannt werden heute im Käferzelt…

