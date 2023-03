Wanner vor Absprung? Bayern-Bosse stehen Gesprächen offen gegenüber

Von: Melanie Gottschalk

Wie geht es für Paul Wanner beim FC Bayern München weiter? Die Verantwortlichen ziehen eine Leihe des 17-jährigen Megatalents in Betracht.

München - Paul Wanner gilt beim FC Bayern München als eines der größten Talente. Aktuell spielt der 17-Jährige noch in der Reservemannschaft des Rekordmeisters, ihm wird aber eine große Karriere vorausgesagt.

Wanner besitzt beim FC Bayern einen Vertrag bis 2027, durfte in der vergangenen Saison schon insgesamt sechsmal bei den Profis ran. Dort wurde er kurz nach seinem 16. Geburtstag zum jüngsten Spieler der Vereinsgeschichte in der Bundesliga sowie später zum jüngsten deutschen Meister und jüngsten Spieler des FC Bayern in der Champions League.

Paul Wanner vom FC Bayern vor Leihe im Sommer

Um weiter reifen zu können, könnten die Bosse des FC Bayern ihr 17 Jahre altes Megatalent im kommenden Sommer verleihen. Wie Transferexperte Florian Plettenberg auf Twitter berichtet, sind die Verantwortlichen rund um Sportvorstand Hasan Salihamidzic bereit, den 17-Jährigen im Sommer an einen Klub aus der ersten oder zweiten Bundesliga abzugeben.

Name Paul Wanner Alter 17 Jahre (23. Dezember 2005) Verein FC Bayern München Größe 1,85 Meter

Salzburg ist demnach ebenfalls im Rennen um eine vorübergehende Verpflichtung Wanners. Laut Plettenberg seien die Überlegungen aber noch im Anfangsstadium.

Paul Wanner könnte innerhalb der Bundesliga wechseln

Für Wanner wäre eine Leihe eine gute Möglichkeit, mehr Spielpraxis zu erhalten. Zwar stand er beim FC Bayern auch in dieser Saison schon mehrfach im Kader, blieb aber meist ohne Einsatz. In der Bundesliga stehen 23 Spielminuten zu Buche, in der Champions League 34 Minuten. Erfahrungen, die für einige Vereine in der ersten und zweiten Bundesliga sicher von Interesse sein dürften.

Seine Entscheidung, für welche Nationalmannschaft er in Zukunft auflaufen möchte, hat der 17 Jahre alte Mittelfeldspieler laut Sport1 indes vertragt. Da seine Mutter Österreicherin ist und er dort geboren wurde, dürfte er sowohl für das DFB-Team als auch die österreichische Nationalmannschaft auflaufen.

Paul Wanner muss sich entscheiden: Deutschland oder ÖSterreich

ÖFB-Trainer Ralf Rangnick hatte erst kürzlich gehofft, dass die Entscheidung schon bald zugunsten seiner Mannschaft ausfallen würde. In diesem Fall hätte Wanner bereits Ende März bei den Quali-Spielen gegen Aserbaidschan und Estland für Österreich auflaufen können, der DFB wäre leer ausgegangen. Doch noch ist nichts sicher, Wanner hat noch kein A-Nationalmannschaftsspiel bestritten. (msb)