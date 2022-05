EM-Auftakt gegen Italien: Bayern-Talent zaubert deutsche U17 mit Traumtor zum Sieg

Von: Manuel Bonke, Philipp Kessler

FC-Bayern-Talent Paul Wanner mit der Nummer sieben erzielte gegen Italien ein Traumtor. © Screenshot: UEFA-TV

Erfolgreicher EM-Start für die deutschen U17-Junioren in Israel, mit einem glänzend aufgelegten FC-Bayern-Kicker. Paul Wanner entzückt auch die Klubverantwortlichen in München.

Nes Ziona/München - Es läuft die 27. Spielminute, als Paul Wanner (16) beim EM-Auftaktspiel gegen Italien den Ball in Strafraumhöhe auf dem rechten Flügel den Ball in den Lauf bekommt. Das Münchner Top-Talent zieht auf direktem Weg zum Tor, lässt Gegenspieler Fabio Chiarodia im Dribbling mit einer Pendelbewegung ins Leere laufen, wiederholt die Finte beim italienischen Schlussmann Federico Magro und schiebt anschließend mühelos zur zwischenzeitlichen 2:0-Führung ein. Kategorie: Traumtor!

FC Bayern: Wanner mit Tor und Assist - Nachwuchstalent glänzt bei U17-EM

Den ersten Treffer der U 17-Nationalmannschaft bei er EM 2022 in Israel leitete Wanner ebenfalls mit einem sehenswerten Dribbling ein, als er zwei Gegenspieler abschüttelte und erst im Torabschluss an Chiarodia scheiterte. Der Hoffenheimer Tom Bischof nutzte den Abpraller und netzte ein. Am Ende siegte Deutschland knapp mit 3:2 – auch Wanner sei Dank.

FCB-Talent Paul Wanner im Mai 2022 beim Vereinstraining an der Säbener Straße. © IMAGO/Ulrich Wagner

Bayern München: Paul Wanner ein junger Romario? „Brazzo“ rechnet mit ihm

Die Tempo-Dribblings mit Zug zum Tor sind die größte Waffe des Bayern-München-Youngsters. Damit erinnert er Beobachter der Branche an den früheren brasilianischen Superstar Romario. Nach 55 Minuten war für Wanner die erste EM-Partie jedoch beendet, da er bereits nach einer knappen halben Stunde die gelbe Karte sah und U 17-Trainer Marc-Patrick Meister kein Risiko eingehen wollte. Bis zu diesem Zeitpunkt versprühte Wanner die pure Spielfreude.

Das dürfte an der Säbener Straße auch die Verantwortlichen um Sportvorstand Hasan Salihamidzic (45) freuen. Denn beim FC Bayern bekam der Mittelfeldspieler zuletzt kaum Einsatzzeit. „Wir werden versuchen, ihm in der nächsten Zeit Spielminuten zu geben“, kündigte Salihamidzic jüngst in der tz an und versprach: „Wir rechnen mit Paul. Ich bin sicher, dass er eine große Karriere vor sich hat.“ Das hört Wanner gerne.

In der Zukunft könnte Paul Wanner für eine andere Nationalmannschaft auflaufen: Österreich buhlt um das Talent des FC Bayern.