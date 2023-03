FC Bayern feiert perfekte Woche: Nagelsmann mit Belohnung für seine Stars

Von: Niklas Kirk

Binnen einer Woche erreicht der FC Bayern das CL-Viertelfinale und hält die Bundesliga-Konkurrenz auf Distanz. Grund genug für eine Belohnung.

München – Es war eine Woche, in der sich beim FC Bayern vieles fügte, allen voran das Weiterkommen gegen Paris Saint-Germain. Anschließend wurden die Bayern über München hinaus als Kollektiv gefeiert und bescherten dem französischen Hauptstadtklub – samt seines sündhaft teuren Angriffs um Lionel Messi und Killian Mbappé – ein weiteres jähes Ende in der Königsklasse.

Doch auch im Alltagsgeschäft Bundesliga lief alles nach Plan. Angefangen von den personellen Änderungen im Vergleich zur Partie unter der Woche überzeugten alle Akteure, die gegen den FC Augsburg ihre Startelf-Chance erhielten. Im Ende stand ein 5:3 Heimerfolg mit Pavard und Joao Cancelo in den Hauptrollen.

Das wusste auch Leitwolf Joshua Kimmich zu schätzen: „Man muss heute die Jungs hervorheben, die zuletzt nicht von Anfang an gespielt haben. Die haben durch die Bank ein super Spiel gemacht“. Begünstigend kam für den FCB hinzu, dass sich Borussia Dortmund im Revierderby gegen Schalke sichtlich abmühte und nicht über ein 2:2-Unentschieden hinauskam, was für den Rekordmeister zwei Punkte zusätzlichen Vorsprung bedeutet.

Nagelsmann bittet erst Mittwoch wieder auf die Trainingsplätze. © IMAGO/Ulrich Wagner

Der FC Bayern nach einer perfekten Woche – zwei Tage frei vor dem Leverkusen-Spiel

Klar hatte Coach Julian Nagelsmann in Anbetracht der Gegentore auch Kritik geübt nach dem Sieg im bayrisch-schwäbischen Duell, weiß aber auch: „Wir haben unseren Job heute und in dieser Woche erledigt. Wir dürfen uns aber nicht ausruhen. Der April wird ein sehr spannender Monat.“

Nun scheint der Trainer ein generelles „Ausruhen“ und das notwendige „Auskurieren“ nicht gleichsetzen zu wollen. Denn nach Informationen von Sport1 dürfen sich die Spieler am Montag (13. März) und Dienstag über zwei trainingsfreie Tage freuen, bevor das Team am Mittwoch in die Vorbereitung für das Spiel gegen Leverkusen einsteigt. Die Werkself ist vom Saisonziel internationales Geschäft noch ein gutes Stück entfernt, seit fünf Pflichtspielen jedoch ungeschlagen, inklusive Weiterkommen in der Europa League.

Nach der Länderspielpause wartet dann am 1. April Borussia Dortmund zum Liga-Schlager. Wie Julian Nagelsmann bereits erwähnt, wird der April ein „sehr spannender Monat“. (nki)