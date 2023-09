Bayern-PK vor Bundesliga-Kracher heute im Live-Ticker: Wie steht es um Kimmich, Herr Tuchel?

Von: Korbinian Kothny

Der FC Bayern trifft am Freitagabend im Bundesliga-Topspiel auf Bayer Leverkusen. Thomas Tuchel stellt sich den Fragen der Presse. Der Live-Ticker.

FC-Bayern-Pressekonferenz mit Thomas Tuchel; Freitag, 14 Uhr

Musiala wieder im Teamtraining: Einsatz von Kimmich dagegen fraglich

München – Die Bundesliga ist zurück. Und wie. Nach der Länderspielpause kommt es gleich zum Auftakt des vierten Spieltages zum Kracher-Duell zwischen dem FC Bayern und Bayer Leverkusen. Beide Mannschaften stehen nach drei Spieltagen noch ohne Punktverlust da. Leverkusen reist aber aufgrund des besseren Torverhältnisses als Tabellenführer nach München.

FC Bayern und Leverkusen mit Reisestrapazen vor Topspiel

Für Thomas Tuchel und sein Team ist es der Auftakt in die erste englische Woche der Saison. Am Mittwoch startet der FC Bayern zu Hause gegen Manchester United in die neue Champions-League-Saison. Zuvor wollen die Münchener allerdings erstmal die Bundesliga-Tabellenführung erobern.

Sowohl für die Bayern als auch Leverkusen kommt die Ansetzung am Freitagabend ungelegen. Beide Mannschaften mussten in der Länderspielpause zahlreiche Nationalspieler abstellen. Wer steckt die Reisestrapazen der vergangenen Tage besser weg?

Thomas Tuchel und der FC Bayern wollen die Tabellenführung erobern. © IMAGO/Laci Perenyi

Musiala wieder im Teamtraining: Reicht es für Leverkusen?

Tuchel kann gegen Leverkusen wohl wieder auf Jamal Musiala bauen. Der 20-Jährige musste die Länderspiele wegen einer Verletzung absagen, kehrte aber in dieser Woche zurück ins Mannschaftstraining. Ein Einsatz von Joshua Kimmich ist hingegen fraglich. Den Nationalspieler plagen muskuläre Probleme, weswegen der Mittelfeldspieler auch am Dienstag gegen Frankreich nicht zum Einsatz kam.

Auch Dayot Upamecano kam auf französischer Seite gegen das DFB-Team nicht zum Einsatz, soll für Freitag aber fit sein. Thomas Tuchel wird auf der Pressekonferenz dazu Stellung nehmen. Wir berichten im Live-Ticker. (kk)