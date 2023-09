Bayern-PK vor DFB-Pokal heute im Live-Ticker: Wie viele Wechsel gibt es nach dem Wiesn-Besuch, Herr Tuchel?

Von: Korbinian Kothny

Der FC Bayern startet gegen Preußen Münster in den DFB-Pokal. Wie sieht die Personallage aus, Herr Tuchel? Die PK im Live-Ticker.

FC-Bayern-PK vor dem DFB-Pokal, Montag, 13 Uhr

Raphael Guerreiro vor Debüt? FCB-Neuzugang wieder im Teamtraining

München – Nach dem Oktoberfest ist vor dem DFB-Pokal. Nur zwei Tage nach dem obligatorischen Wiesn-Besuch des FC Bayern steht für den deutschen Rekordmeister das nächste Pflichtspiel an. Am Dienstag startet die Mannschaft von Cheftrainer Thomas Tuchel auch in den dritten Wettbewerb.

FC Bayern startet versppätet in den DFB-Pokal

Die Münchener treffen in der ersten Runde des DFB-Pokals auf den Drittligisten Preußen Münster. Der FC Bayern startet mit RB Leipzig verspätet in den Pokalwettbewerb. Beide Mannschaften spielten am ursprünglichen Termin den Supercup.

Seit der Niederlage im August gegen die Sachsen sind die Bayern nahezu optimal in die Saison gestartet. Sowohl in der Bundesliga und in der Champions League grüßt der deutsche Rekordmeister von der Tabellenspitze.

Thomas Tuchel äußert sich vor dem DFB-Pokal-Auftakt auf der Pressekonferenz. © IMAGO/Ulrich Wagner

Gegen Preußen Münster wollen die Münchener nun auch optimal in den dritten Wettbewerb starten. Die größte Frage für Thomas Tuchel wird sein: Setzt der 50-Jährige auf seine Stammformation oder gibt er seinen Jokern eine Chance?

In der Innenverteidigung wird voraussichtlich Matthijs de Ligt ausfallen. Ansonsten kann der FCB-Coach wohl bis auf Manuel Neuer aus dem Vollen schöpfen. Neuzugang Raphael Guerreieo könnte nach seinem Muskelbündelriss zudem sein Debüt für die Münchner feiern. Der Portugiese stand bislang noch in keinem Pflichtspiel im Kader. (kk)