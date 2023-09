Bayern-PK jetzt im Live-Ticker: Tuchel bremst Hoffnungen auf schnelles Neuer-Comeback

Von: Christoph Klaucke

Bayern-Trainer Thomas Tuchel beantwortet auf der PK die Fragen der Journalisten. © Markus Fischer/Imago

Der FC Bayern ist im Bundesliga-Topspiel bei RB Leipzig zu Gast. Die PK mit Trainer Thomas Tuchel am Freitag im Live-Ticker.

Thomas Tuchel, Trainer des FC Bayern, über …

... das Comeback von Guerreiro: „Hat mir sehr gut gefallen. Mir gefällt aber fast alles, was er macht. Eine Augenweide im Training. Er ist sehr ballsicher, sehr schlau, alle Entscheidungen, die er trifft, man merkt, dass er zwei Schritte vorausdenkt. Er ist sehr spielfreudig. Er kann linker Verteidiger spielen, aber auch im Halbfeld. Ich kenne ihn persönlich lange aus der Dortmunder Zeit. Er braucht Freude und Spaß. Gut, dass er zurück ist, er hatte einen guten Einstand. Er wird nicht lange brauchen, um sich da reinzufinden.

... St. Paulis Trainer Fabian Hürzeler, der einst unter Tuchel hospitiert hat: „Also alles, was ich jetzt sage, wäre gefährliches Halbwissen, weil ich ihn nicht gut genug kenne. Er ist ein guter Typ, ein sehr aufgeschlossener Charakter. Ich habe natürlich mitbekommen, dass er eine beeindruckende Serie hingelegt hat. Wir schauen mit viel Wohlwollen und Anerkennung darauf.“

... Revanchegelüste: „Würde ich nicht sagen. Wir wollen aber alle immer gewinnen und können schwer mit Niederlagen umgehen, das bohrt natürlich. Wir kriegen den Supercup nicht zurück, der Stachel sitzt erstmal. Wenn ich ein Tennismatch verliere, dann gehst du anders ins nächste Spiel und willst auf keinen Fall die nächste Niederlage kassieren.“

... den Ausfall von Serge Gnabry: „Normalerweise vier bis sechs Wochen. Ich kenne aber nicht die genauen medizinischen Einzelheiten. Ab wann kann man mit Schiene spielen? Wir werden mit Kontakt und Hinfallen aufpassen müssen, auch mit Drehbewegungen mit der Hand. Er muss frei sein. Er wird konditionell nicht so viel verlieren. Es bleibt ein herber Verlust für uns.“

... Leipzigs Shootingstar Xavi Simons: „Ich hatte ihn als sehr jungen Jugendspieler bei Paris. Da war klar, dass er sehr talentiert war und das Potenzial hatte. Damals hatte er aber keine Möglichkeit, einzugreifen. Er hat sich über die holländische Liga für die holländische Nationalmannschaft empfohlen. Jetzt hat er seine Position gefunden, er ist technisch stark, ruhig am Ball und torgefährlich. Wir müssen am Wochenende ein Stoppschild setzen.“

... die Stärken der Leipziger: „Es ist ihrer Qualität geschuldet, sie spielen automatisiert 4-4-2 mit viel Speed, verteidigen und greifen zusammen an. Sie sind auf den Positionen sehr schnell und spielen mannschaftlich geschlossen. Sie sind in ihren Automatismen sehr klar, das macht sie im Kollektiv sehr stark. Wir haben zuletzt zwei Niederlagen erlitten, die uns wehgetan haben, die eine hätte uns fast die Deutsche Meisterschaft gekostet. Wir haben uns nach der Niederlage im Supercup hinterfragt. Wir sind beide Male nicht an unsere Leistungsgrenze gekommen. Im Supercup hatten wir zahlreiche Chancen und konnten kein Tor machen. Wir waren noch zu langsam in unserem Spiel. Jetzt ist die Stimmung gut, die Ergebnisse sind da, es ist der Zeitpunkt es umzudrehen.“

... die Ausfälle zuletzt: Unter Vorbehalt kann ich Ihnen sagen, dass Minjae, Upa und Thomas (Müller) gestern trainiert haben. Auch da war die Intensität nicht sehr hoch, sie haben danach noch ein individuelles Programm bekommen und keine Reaktionen gezeigt. Wir haben nachher nochmal Training. Wenn alles so bleibt, können sie mit in den Kader. Dann fallen nur Gnabry und de Ligt aus.“

... den kommenden Gegner Leipzig: „Wir wollen der Mannschaft intern vermitteln, dass wir es sehr gut gemacht haben. Leipzig hat den Umbruch bemerkenswert gut geschafft. Sie haben uns zuletzt geschlagen, da gilt es eine Antwort zu finden. Wir können anerkennen, wie gut es die Leipziger machen, trotzdem sind wir selbstbewusst, dort gewinnen zu wollen.“

... die Rückkehr von Manuel Neuer: „Manu hat eine Teilintegration ins Mannschaftstraining gemacht. Insgesamt war es ein Training zwei Tage nach dem Spiel nicht sehr intensiv. Wir müssen die Kirche im Dorf lassen. Es war ein sehr guter Schritt. Wenn er mal voll im Training steht, kann es schnell gehen. Davon ist er aber noch ein paar Tage oder Wochen entfernt. Wir wollen ihn nicht mit weiteren Prognosen belasten, es ist alles im Plan. Sobald er mal voll drin ist, können wir darüber reden, wann er im Tor steht.“

Update vom 29. September, 11 Uhr: Thomas Tuchel ist da. Es geht los, die PK beginnt pünktlich.

Update vom 29. September, 10.50 Uhr: In zehn Minuten startet die Pressekonferenz mit Thomas Tuchel vor dem Bundesliga-Topspiel des FC Bayern gegen RB Leipzig. Wir sind gespannt, welche Neuigkeiten der Trainer zu verkünden hat. Insbesondere das Personal war zuletzt arg gebeutelt. Reicht es für Manuel Neuer nach seiner Rückkehr ins Training womöglich zum Blitz-Comeback?

Erstmeldung: München – Beim FC Bayern geht es in diesen Tagen Schlag auf Schlag. Ein Spiel jagt das nächste. Am Samstag wartet auf den Rekordmeister das Topspiel bei Verfolger RB Leipzig. Thomas Tuchel stellt sich vor der Partie, am Freitag um 11 Uhr, auf der Spieltags-Pressekonferenz den Fragen der Journalisten an der Säbener Straße.

Bayern-PK vor Leipzig-Duell heute im Live-Ticker: Tuchel hofft auf Rückkehrer

Nach dem 7:0-Kantersieg gegen Bochum stand am Sonntag der obligatorische Wiesn-Besuch des FC Bayern an. Doch nur zwei Tage später am Dienstag stand die erste Runde im DFB-Pokal bei Preußen Münster auf dem Programm.

Trotz einiger Ausfälle siegten die Münchner souverän mit 4:0. Einziger Wermutstropfen war die Verletzung von Serge Gnabry, der sich den Arm gebrochen hat und „mehrere Wochen“ ausfällt. Gegen RB Leipzig darf Tuchel aber auf die Rückkehr einiger Stammkräfte hoffen.

Wann steht Neuer wieder im Tor, Herr Tuchel? Bayern-PK vor Leipzig-Duell heute live

Freudige Nachrichten gab es am Donnerstag bei Manuel Neuer, der sein Comeback im Mannschaftstraining feierte. Der Nationaltorwart konnte in diesem Jahr aufgrund seines Beinbruchs noch kein einziges Spiel absolvieren. Wann der 37-Jährige wieder im Bayern-Tor steht, wird Tuchel womöglich auf der PK verraten.

Neben Neuer standen die Innenverteidiger Minjae Kim und Dayot Upamecano sowie Thomas Müller wieder auf dem Feld und nahmen am Mannschaftstraining teil. Die Personalsituation beim FC Bayern hat sich vor dem Bundesliga-Spitzenspiel bei Pokalsieger RB Leipzig also etwas entspannt.

FC Bayern will im Bundesliga-Topspiel gegen RB Leipzig Revanche für Supercup-Pleite

Die Bayern müssen zwar nach Sachsen reisen, dafür hatten sie einen Tag mehr Regenerationszeit. Denn RB zitterte sich erst am Mittwoch mit einem 3:2 bei Wehen Wiesbaden in die nächste Pokalrunde. Nach dem bitteren 0:3 im Supercup Anfang August in München wollen die Bayern gegen Leipzig den Spieß umdrehen. Wie das gelingen soll, verrät Tuchel am Freitag, ab 11 Uhr auf der Pressekonferenz. (ck)