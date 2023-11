Bayern-PK mit Tuchel jetzt im Live-Ticker: Tuchel reagiert irritiert auf Scholl-Kritik

Von: Sascha Mehr

Der FC Bayern trifft in der Bundesliga auf den 1. FC Heidenheim. Thomas Tuchel stellt sich den Fragen der Presse. Der Live-Ticker.

FC-Bayern-Pressekonferenz mit Thomas Tuchel; Freitag, 12.30 Uhr

Jamal Musiala verletzt: Wer nimmt seinen Platz gegen Heidenheim ein?

Der Live-Ticker wird fortlaufend aktualisiert.

Update, 12.49 Uhr: „Bei Serge Gnabry ist jetzt zum Glück jeden Tag besser. Es ist für ihn nicht einfach, mit einer Schiene zu spielen. Er bemängelt, dass der Rücken und die Hüfte manchmal zumachen. Die Hemmschwelle war da, in Zweikämpfe zu gehen. Wir vermissen ihn und er ist wichtig für uns. Wir sind noch nicht sicher, wie die Mannschaft gegen Heidenheim aussieht. Manche Wechsel müssen aber sein, um frische Energie auf dem Platz zu haben.“

Update, 12.48 Uhr: „Pavlovic ist sehr nah an einem Startelfeinsatz dran. Er ist bereit dafür und hat es sich verdient. Er war auch kurz davor, in der Champions League einen weiteren Einsatz zu kriegen. Mit der Verletzung von Jamal war aber schon ein Wechsel weg, deshalb haben wir darauf verzichtet. Die letzte Entscheidung ist nicht gefallen, er macht es aber sehr gut.“

Update, 12.47 Uhr: „Daniel Peretz ist heute schon abgestellt und damit nicht im Kader gegen Heidenheim. Er fliegt heute schon zur Nationalmannschaft, um dann am Sonntag zu spielen. Es tut ihm gut zu trainieren und zu spielen, das lenkt ihn ab.“

Update, 12.47 Uhr: „Guerreiro kann gegen Heidenheim maximal eine Halbzeit spielen. Es ist nicht seine erste Verletzung und deshalb sind wir da auch sehr vorsichtig. Er musste aus dem Grund auch länger trainieren als zum Beispiel Upamecano, bevor er zum Einsatz kommt.“

Update, 12.46 Uhr: Ex-Bayern-Star Mehmet Scholl sagte zuletzt, Tuchel hätte das Pokalspiel gegen Saarbrücken bewusst genutzt, um zu zeigen, wie dünn der Kader sei. Dem widersprach Tuchel vehement und schüttelte den Kopf: „Das ist absoluter Quatsch. Wir haben das Pokalspiel genutzt, um ein paar Spieler zu schonen, was wir in der ersten Runde auch gemacht haben. Wir haben im Pokal etwas gewechselt, um Spielern auch mal die Chance zu geben, die es verdient hatten zu spielen. Wir haben das Spiel leider verloren, deshalb ist die Verantwortung bei mir, die ist immer bei mir für die Aufstellung. Aber das hat ja nix damit zu tun.“

Update, 12.46 Uhr: „Jamal ist ein ganz anderer Spielertyp als Thomas Müller. Thomas liebt es, schnell und direkt zu spielen und ist im Strafraum nochmal aggressiver. Es ist eine Position die Thomas liegt, er spielt sie halt etwas anders“ äußert sich Tuchel zum Musiala-Ersatz Müller

Update, 12.43 Uhr: „Wir sehen die Spieler jetzt nach der PK erst und müssen schauen, wie es Guerreiro, Goretzka und Upamecano geht. Aber auch bei Akteuren, die zuletzt sehr viel gespielt haben, wie Kim und Davies. Es sind immer mal Kleinigkeiten, die Vorboten sind für eine . Deshalb sind wir da vorsichtig“, gibt Tuchel einen Ausblick auf die angeschlagenen Spieler.

Update, 12.40 Uhr: „Heidenheim hatte gegen den VfB Stuttgart einen Sieg, die sich in Top-Form befinden. Sie sind stark bei Standardsituationen und bei Kopfbällen. Sie haben defensiv eine klare Idee und passen sich der Grundordnung des Gegners an und sind sehr flexibel. Ein sehr fleißiges Team, das viel läuft. Es wird ein schwieriges Spiel nach zwei anstrengenden Partien“, sagte Thomas Tuchel auf der Pressekonferenz vor dem Heidenheim-Spiel.

Update, 12.35 Uhr: Thomas Tuchel ist da und es geht los.

Update vom Freitag,10. November, 12.25 Uhr: In weniger als zehn Minuten wird sich Thomas Tuchel den Fragen der Presse vor dem Bundesliga-Spiel gegen Heidenheim stellen. Wird die Startelf ordentlich durchgemischt? Gleich wissen wir mehr.

Erstmeldung: München – Für den FC Bayern geht es Schlag auf Schlag. Nach dem Heimspiel in der Champions League gegen Galatasaray Istanbul, das mit 2:1 gewonnen wurde, geht es in der Bundesliga weiter mit der Partie gegen den 1. FC Heidenheim. Gegen den Aufsteiger soll der nächste Sieg her, um an Tabellenführer Bayer Leverkusen dranzubleiben.

FC Bayern gegen 1. FC Heidenheim: Rotation beim deutschen Rekordmeister?

Im Duell mit dem 1. FC Heidenheim ist der FC Bayern München großer Favorit und kann sich eigentlich nur selbst schlagen. Dennoch haben die Gäste gezeigt, dass sie unangenehm zu bespielen sind. Das gilt nicht nur für Heimspiele, auch außerhalb der Voith-Arena sorgte der Aufsteiger schon für Überraschungen. Beim BVB konnte Heidenheim nach einem 0:2-Rückstand noch ein Remis erreichen.

Bayern-Cheftrainer Thomas Tuchel.

Das Duell in der Allianz Arena ist das zweite Pflichtspiel des FC Bayern München gegen den 1. FC Heidenheim. Premiere war 2019, als der deutsche Rekordmeister mit einem 5:4 im DFB-Pokal über den damaligen Zweitligisten triumphierte. Der Bundesliga-Neuling von der schwäbischen Alb ist der insgesamt 55. Gegner der Münchner im Oberhaus

FC Bayern gegen 1. FC Heidenheim: Musiala fällt aus

Nach dem Champions-League-Spiel unter der Woche könnte Bayern-Trainer Thomas Tuchel die Rotationsmaschine anwerfen. Thomas Müller und Serge Gnabry wären beispielsweise Kandidaten für die Startelf. Definitiv nicht dabei sein wird Jamal Musiala, der sich gegen Galatasaray verletzte und bereits vor der Pause ausgewechselt werden musste.

Der deutsche Nationalspieler, der auch die Länderspiele mit der DFB-Auswahl verpasst, hat sich offenbar einen kleinen Muskelfaserriss zugezogen und fällt zwei bis drei Wochen aus. Thomas Tuchel wird auf der Pressekonferenz sicherlich dazu Stellung nehmen. Wir berichten im Live-Ticker. (smr)