FC Bayern: PK mit Nagelsmann und Müller im Live-Ticker – Wiedersehen mit Lewandowski

Von: Christoph Klaucke

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz. © Sven Hoppe/dpa

Der FC Bayern trifft in der Champions League auf Barcelona. Vor der Lewandowski-Rückkehr stehen Julian Nagelsmann und Thomas Müller auf der PK Rede und Antwort.

München – Der FC Bayern geht angeschlagen ins Topduell der Champions League am Dienstag gegen den FC Barcelona und Rückkehrer Robert Lewandowski. Der Auftakt in die Gruppenphase der Königsklasse ist mit dem 2:0 bei Inter Mailand zwar geglückt. In der Bundesliga schrillen bei den Bayern nach dem dritten Unentschieden in Folge vergangenen Samstag gegen den VfB Stuttgart aber die Alarmglocken. Drei Ligaspiele in Serie ohne Sieg gab es unter Trainer Julian Nagelsmann zuvor nur zum Ende der Vorsaison, als die Deutsche Meisterschaft bereits feststand.

Es gibt also Gesprächsbedarf beim FC Bayern München. Passend dazu ist Nagelsmann am Montag um 14 Uhr auf der Pressekonferenz vor dem Barca-Spiel zu Gast. Auch Thomas Müller wird die wichtigsten Fragen vor dem CL-Knaller beantworten, der Ur-Bayer legte schon nach dem VfB-Remis den Finger in die Wunde.

Nagelsmann vor Barca-Duell unter Druck: Bayern-PK im Live-Ticker

Nagelsmann will nach der Unentschieden-Serie jedenfalls nicht von seinem Plan abweichen und verspürt auch keinen Druck. „Ich weiß nicht, ob der Druck höher geworden ist. Druck ist ja etwas sehr Subjektives, was von Außen immer kommt. Ich gehe die Woche genauso an, wie ich es angegangen wäre, wenn wir das Spiel gewonnen hätten“, reagierte der 35-Jährige gereizt auf die Frage nach dem steigenden Druck.

Nach dem öffentlichen Training am Sonntag an der Säbener Straße trainieren die Bayern nochmal am Montagvormittag um 11 Uhr, ehe Nagelsmann seine Gedanken zum Duell mit Barcelona auf der Pressekonferenz verrät. „Dann versuchen wir, am Dienstag das Heimspiel zu gewinnen. Identisches hätte ich auch gemacht, wenn wir heute 4:0 gewonnen hätten“, meinte Nagelsmann.

Müller freut sich auf Lewandowski-Wiedersehen: Bayern-PK im Live-Ticker

Auch Thomas Müller war nach dem Bayern-Patzer „sauer“ und stellte dem Reporter eine freche Gegenfrage. Die nächste Aufgabe heißt nun, Tormaschine Robert Lewandowski zu stoppen. Der Pole kehrt nur wenige Wochen nach seinem Wechsel vom FC Bayern zum FC Barcelona zurück an die alte Wirkungsstätte.

„Natürlich wünscht man sich als ehemaliger Mitspieler bei diesen großen Titeln, dass der Empfang herzlich sein wird. Aber das werden wir am Dienstag sehen“, sagte Müller, der am Spieltag seinen 33. Geburtstag feiert. Auf die Frage, ob auch der Umgang auf dem Rasen so harmonisch werden soll, betonte der Weilheimer mit einem Schmunzeln: „Hart, aber herzlich.“ Müller wird wohl erneut Fragen zu Lewandowski gestellt bekommen. In unserem Live-Ticker zur PK des FC Bayern mit Julian Nagelsmann und Müller verpassen Sie nichts. (ck)