Bayern-PK JETZT im Live-Ticker: Wie geht es mit Lewandowski weiter, Herr Nagelsmann?

Von: Marius Epp

Julian Nagelsmann bei der Pressekonferenz des FC Bayern. © ULMER/imago

Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Mainz 05 stellt sich Julian Nagelsmann den Reporter-Fragen. Die PK mit dem Coach des FC Bayern im Live-Ticker.

Der FC Bayern hat noch drei Bundesliga-Spiele vor sich - das erste am Samstag gegen Mainz 05.

Sportlich ist die Partie bedeutungslos, doch der Lewandowski-Poker hält den Klub in Atem.

Wir begleiten die Pressekonferenz mit Trainer Julian Nagelsmann am Freitag ab 12.30 Uhr im Live-Ticker.

Update, 12.27 Uhr: Gleich geht es los. Julian Nagelsmann ist auf dem Weg zum Presseraum.

Erstmeldung vom 29. April: München - Vor der Auswärtsfahrt nach Mainz ist klar: Für den FC Bayern ist die Saison sportlich gesehen beendet. Die Münchner stehen als Meister fest, aus den restlichen Wettbewerben mussten sie sich schmerzlich verabschieden.

Selbes gilt auch für den 1. FSV Mainz 05 - die Elf von Bo Svensson hat den Klassenerhalt schon geschafft und hat keine Chance mehr auf internationale Plätze, was aber auch nie der Anspruch war. Für beide Teams bietet sich also die Chance, einiges auszuprobieren. Julian Nagelsmann kündigte schon an, jungen Talenten eine Chance geben zu wollen.

FC Bayern: PK mit Julian Nagelsmann im Live-Ticker - neue Details im Lewandowski-Poker?

Die Pressekonferenz vor dem Spiel werden also wohl eher spielferne Themen bestimmen. Und davon gibt es beim FC Bayern meistens genug. Seit mehreren Wochen ist die unklare Zukunft von Robert Lewandowski ein Thema beim Rekordmeister. Aus Frankreich tauchte jüngst eine Meldung auf, der Stürmer wolle den Verein verlassen.

Die Bayern-Bosse trafen sich am Mittwoch Berichten zufolge in einem Münchner Restaurant mit Lewandowski-Berater Pini Zahavi. Was dabei herauskam, ist nicht überliefert. Vielleicht lässt sich ja Julian Nagelsmann etwas entlocken? Sollte er das tun, erfahren Sie es hier im Live-Ticker. Um 12.30 Uhr beginnt das Pressegespräch an der Säbener Straße. (epp)