Bayern-PK vor Galatasaray-Spiel heute im Live-Ticker: Wer ersetzt Goretzka, Herr Tuchel?

Von: Korbinian Kothny

Der FC Bayern ist am 3. Spieltag der Champions League bei Galatasaray Istanbul zu Gast. Wer ersetzt den verletzten Goretzka? Die PK mit Trainer Thomas Tuchel im Live-Ticker.

FC-Bayern-PK vor dem Champions-League-Spiel bei Galatasaray Istanbul; Montag, 18.45 Uhr

Goretzka fällt aus: Wie plant Tuchel im Mittelfeld ?

Istanbul – Es geht Schlag auf Schlag für den FC Bayern in den kommenden Wochen. Nachdem der deutsche Rekordmeister erst am Samstagabend beim FSV Mainz 05 ran musste, geht es für die Münchener bereits gute 72 Stunden später mit dem nächsten Auswärtsspiel weiter.

Goretzka fällt aus: Wie plant Tuchel im Mittelfeld?

Die Mannschaft von Cheftrainer Thomas Tuchel ist am Dienstag (alle TV-Infos zum Spiel) in der Champions League bei Galatasaray Istanbul gefordert. Die Münchner würden mit einem Dreier einen großen Schritt Richtung K.o.-Phase gehen.

Für die Bayern wäre es der dritte Sieg im dritten Spiel in dieser Königsklassen-Saison. Dafür wird aber Tuchel seine Startelf im Vergleich zum Auftritt in Mainz verändern müssen. Wie der Rekordmeister am Sonntag bekannt gab, hat sich Leon Goretzka die Mittelhand gebrochen und wird „in den nächsten Spielen“ fehlen.

Thomas Tuchel mus den verletzten Leon Goretzka ersetzen. © IMAGO/Markus Fischer

Mazraoui kehrt in Kader zurück: Reicht es für die Startelf?

Noussair Mazraoui reiste dagegen mit der Mannschaft nach Istanbul. Der Außenverteidiger war angeschlagen von der Nationalmannschaft zurückgekehrt und hatte deswegen das Spiel in Mainz verpasst. Reicht es schon für die Startelf? Nicht nur dazu wird Thomas Tuchel bei der Pressekonferenz am Montag (ab 18.45 Uhr) Stellung nehmen. Wir berichten im Live-Ticker. (kk)

