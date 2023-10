Bayern-PK heute im Live-Ticker: Wie geht es mit Mazraoui weiter, Herr Tuchel?

Von: Korbinian Kothny

Der FC Bayern trifft am Wochenende auf Mainz 05. Thomas Tuchel beschäftigen vor dem Bundesligaspiel nicht nur sportliche Themen. Die PK im Live-Ticker.

FC-Bayern-PK vor dem Bundesligaspiel in Mainz mit Thomas Tuchel; Freitag, 11 Uhr

Nach Postings: Wie geht es mit Mazraoui weiter?

Neuer erhält grünes Licht: Bayern-Kapitän vor Comeback?

München – Die Länderspielpause ist vorbei, die Bundesliga kehrt dafür zurück. Der FC Bayern trifft am 8. Spieltag im Topspiel auf den 1. FSV Mainz 05. Vor dem Duell beim Karnevalsverein beschäftigen FCB-Coach Thomas Tuchel nicht nur sportliche Themen, auf die der 50-Jährige bei der Pressekonferenz (ab 11 Uhr hier im Live-Ticker) vor dem Spiel Stellung nehmen wird.

Nach Postings: Wie geht es mit Mazraoui weiter?

Nach wie vor ist es unklar, wie die Münchener mit dem Fall Noussair Mazraoui weiter verfahren werden. Der 25-Jährige machte während der Länderspielpause mit Pro-Palästina-Posts auf sich aufmerksam, woraufhin der FC Bayern ein Gespräch mit Mazraoui ankündigte.

Dieses soll laut Bild-Informationen am Mittwoch stattgefunden haben, eine Stellungnahme der Verantwortlichen fehlt aber bislang. Sportlich dürfte der Marokkaner sowieso keine Rolle in Mainz spielen. Mazraoui kam angeschlagen von der Länderspielreise zurück und absolvierte am Donnerstag lediglich ein paar lockere Laufrunden.

Thomas Tuchel wird sich wohl auch zum Fall Noussair Mazraoui äußern. © IMAGO/Anke Waelischmiller/Sven Simon

Neuer erhält grünes Licht: Bayern-Kapitän vor Comeback?

Die Defensive bleibt ohnehin das Sorgenkind von Tuchel. In der Innenverteidigung verletzte sich Dayot Upamecano beim letzten Bundesligaspiel gegen den SC Freiburg und wird am Wochenende definitiv ausfallen. Matthijs de Ligt soll nach seinen Kniebeschwerden hingegen vor dem Comeback stehen und müsste wohl gleich von Beginn an ran.

Positives gibt es auch von Manuel Neuer zu berichten. Der 37-Jährige nutzte die Länderspielpause, um an seiner Rückkehr ins Bayern-Tor zu arbeiten und erhielt im Laufe der Woche grünes Licht für sein Comeback nach über zehn Monaten Verletzungspause. Steht Neuer bereits am Samstag wieder im Kasten der Münchener? Wie sieht es dagegen bei Joshua Kimmich aus, der frühzeitig erkrankt von der Nationalmannschaft abreisen musste? All das und vieles mehr wird Thomas Tuchel bei der Pressekonferenz beantworten. (kk)

