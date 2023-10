Tuchel bestätigt Neuer-Comeback am Wochenende

Von: Korbinian Kothny

Manuel Neuer wird gegen den SV Darmstadt sein Comeback für den FC Bayern geben. Zudem reagiert Thomas Tuchel auf die Kritik von Didi Hamann.

FC-Bayern-Pressekonferenz mit Thomas Tuchel; Freitag, 13 Uhr

Tuchel bestätigt Neuer-Comeback am Wochenende: „Er kann da auch stolz sein“

Die Pressekonferenz ist beendet.

13.18 Uhr: Zwei Fragen zum Abschluss: Erwartet Tuchel eine Fanreaktion zu Mazraoui? „Nein, ich erwarte, dass die Entscheidung respektiert wird und dass Vertrauen besteht in die Entscheidung des Klubs. Man kann anderer Meinung sein, aber wir müssen trotzdem zusammenstehen“, glaubt Tuchel.

Wird Neuer wieder die Nummer eins in der Nationalmannschaft? „Das ist nicht mein Thema. Aber wenn Manu seine Leistungen so bringt, wie ich es erwarte, werden wir uns diese Frage im Mai nicht mehr stellen. Das ist zumindest meine Prognose“, ist sich Tuchel sicher.

13.15 Uhr: Wie wichtig war der Sieg am Mittwoch nach so einer schwachen ersten Hälfte? „Es ist immer gut, so zurückzukommen. Wir haben das Spiel analysiert, aber es ist nicht so leicht, dort zu spielen. Wir waren mit Sicherheit in der ersten Hälfte nicht an unserem Top-Level, waren aber auch dort schon sehr gefährlich“, sagt Tuchel.

13.12. Uhr: „Thomas wird es nie gernhaben, auf Dauer auf der Bank zu sitzen. Ich kann ihm derzeit nur das allergrößte Kompliment machen, wie er sich im Training verhält. Er ist ein echter Teamplayer“, sagt Tuchel zu Müller. Der FCB-Coach ist sich aber sicher, Müller noch zu brauchen. Zudem nimmt er die Nichteinwechslung von Müller in Istanbul auf meine Kappe. „Das war ein Denkfehler von mir.“

Morgen verletzt fehlen werden Raphaël Guerreiro, Dayot Upamecano und Leon Goretzka. Serge Gnabry stand hingegen kurz vor seinem Comeback, verpasst das Spiel aber krankheitsbedingt.

13.10 Uhr: Wie sieht die Zukunft von Sven Ulreich und Daniel Peretz nach der Rückkehr von Neuer aus? „Das ist eine sehr gute Frage“, antwortet Tuchel. Der FCB-Coach lobt Ulreich und sagt, dass er morgen auch auf der Bank sitzen wird. „Auf lange Sicht ist es aber natürlich das Ziel, dass Daniel das übernimmt und irgendwann den Platz von Manuel übernimmt.“

13.08 Uhr: Was sagt Tuchel zur Kritik von Hamann? „Didi läuft gerade bisschen aus dem Ruder, habe ich das Gefühl und ist auf der anderen Seite ganz sicher nicht wichtig genug, dass wir uns drum kümmern, reagieren oder uns ärgern lassen“, antwortet Tuchel knapp.

13.06 Uhr: Ist Darmstadt oder Saarbrücken ein Spiel für Mathys Tel? „Da schwingt ein bisschen eine Wertung mit, diese Spiele sind genauso wichtig wie Galatasaray oder Mainz zuvor“, sagt Tuchel. Dennoch sei Tel immer eine Option, allerdings gebe es auch keinen Grund den Flow der aktuellen Offensivakteure zu unterbrechen.

13.05 Uhr: Wie hat Thomas Tuchel als Gegner in seiner Vor-Bayern-Zeit erlebt und erreicht er sein altes Niveau wieder? „Ich spüre ihn überhaupt nicht verkrampft. Bei ihm überwiegt derzeit die Freude, was er da geleistet hat. Es ist ein komplett neues Level vom Torwartniveau, was ich zurzeit im Training erleben darf“, schwärmt der FCB-Coach weiter.

13.03 Uhr: Ist es das größte Comeback aller Zeiten? „Wir wollen da nicht übertreiben, aber wir sind alle sehr glücklich und auch stolz auf ihn. Eine tolle Geschichte, die nicht selbstverständlich ist“, sagt Tuchel

13.00 Uhr: Es geht los. Thomas Tuchel erscheint pünktlich im Pressestüberl an der Säbener Straße. Die erste Frage geht natürlich über Manuel Neuer. Wenn nichts mehr Unvorhergesehenes passiert, wird der 37-Jährige morgen sein Comeback feiern, so Tuchel.

„Er hat eine Riesenerfahrung. Er kann da auch stolz auf sich selber sein. Ein gewisses Maß an Nervosität wird mit Sicherheit dazu kommen“, erklärt Tuchel weiter.

Update vom 27. Oktober, 12.38 Uhr: In gut 20 Minuten geht es los mit der Pressekonferenz von der Säbener Straße. Auf wen kann Thomas Tuchel beim Bundesligaspiel gegen Darmstadt setzen?

Erstmeldung vom 27. Oktober: München – Der FC Bayern empfängt am 9. Spieltag der Bundesliga den SV Darmstadt 98. Deutscher Rekordmeister gegen Aufsteiger, normalerweise ein Spiel, das nicht für die allergrößten Geschichten steht. Dieser Samstag dürfte aber seine eigene schreiben. Manuel Neuer steht unmittelbar vor seinem Comeback.

Manuel Neuer wieder fit: Comeback gegen Darmstadt?

Der Bayern-Kapitän steht aller Voraussicht nach das erste Mal seit über elf Monaten wieder im Tor der Münchener. Das hatte Thomas Tuchel zumindest letzten Freitag angedeutet. Nach dem Spiel unter der Woche gegen Galatasaray in der Champions League sagte der 50-Jährige allerdings: „Wir müssen abwarten, mit Manu sprechen.“

Dennoch ist davon auszugehen, dass Neuer nach seinem Unterschenkelbruch endlich wieder im FCB-Kasten stehen wird. Sky-Reporter Florian Plettenberg postete am Freitagvormittag, dass Neuer definitiv im Tor stehen wird. tz kann diese Informationen bestätigen. Letzte Aufklärung darüber wird Tuchel, wohl am Freitag bei der Pressekonferenz vor dem Spiel geben.

Thomas Tuchel stellt sich vor dem Spiel gegen Darmstadt der Presse. © IMAGO/kolbert-press/Christian Kolbert

FC Bayern kann mit Sieg an Leverkusen vorbeiziehen

Neben Neuer plagen den FCB-Coach weitere Personalsorgen. Serge Gnabry, Raphaël Guerreiro, Dayot Upamecano und Leon Goretzka fielen zuletzt verletzt aus. Reicht es für einen aus dem Quartett schon wieder für Darmstadt?

Mit einem Sieg könnten die Münchener den aktuellen Tabellenführer, Bayer Leverkusen, zumindest für eine Nacht überholen. Die Alonso-Elf empfängt erst am Sonntag den SC Freiburg. Wir begleiten die Pressekonferenz mit Thomas Tuchel ab 13 Uhr im Live-Ticker. (kk)