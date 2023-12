Tuchel hat gute Neuigkeiten: Quartett kehrt wohl zurück

Von: Korbinian Kothny

Der FC Bayern trifft in der Bundesliga auf Union Berlin. Thomas Tuchel kann bis auf Matthijs de Ligt wohl auf alle Spieler zurückgreifen. Die PK zum Nachlesen.

FC-Bayern-PK mit Thomas Tuchel vor Union Berlin; Freitag, 12.30 Uhr

Tuchel verrät Winterfahrplan: FC Bayern wohl mit Kurztrip in die Sonne

Wie sieht die Personallage aus? Quartett kehrt wohl gegen Union in den Kader zurück

Die Pressekonferenz ist beendet.

12.43 Uhr: Hat Tuchel den Kontakt mit den U17-Spielern des FC Bayern gesucht? „Ich weiß, dass Christoph Freund ihnen Glück gewünscht hat. Wir drücken ihnen die Daumen, dass sie morgen den letzten Schritt gehen – aber lassen sie jetzt in ihren natürlichen Abläufen.“

12.42 Uhr: Tuchel erklärt, dass er bis zur Winterpause seinen Spielern wegen Belastungssteuerung keine Pause mehr geben wird.

12.40 Uhr: Wie sieht die Lage bei Alphonso Davies aus? „Er kennt meine und unsere Wertschätzung. Ich habe volles Vertrauen in Christoph Freund und Jan-Christian Dreesen, dass sie das in die richtigen Wege lenken. Ich bin da sehr entspannt“, erklärt Tuchel. Zudem schwärmt der Bayern-Coach von seinem Linksverteidiger, sieht aber durchaus noch Verbesserungspotenzial beim Kanadier.

Tuchel verrät Winterfahrplan: FC Bayern wohl mit Kurztrip in die Sonne

12.39 Uhr: Der FC Bayern startet am 2. Januar in die Wintervorbereitung. Eventuell gibt es, laut Tuchel, auch ein Kurztrainingslager in der Sonne nach dem Bundesliga-Auftakt gegen Hoffenheim.

12.37 Uhr: Union Berlin hat einen neuen Trainer. Ist die Vorbereitung dadurch für Tuchel eine andere? „Sie haben auf jeden Fall die Grundformation geändert. Ich weiß nicht, ob das jetzt so dauerhaft bleibt. Wir müssen uns aber vor allem auf uns selber konzentrieren und besser als in den letzten zwei Heimspielen spielen“, erklärt Tuchel.

12.35 Uhr: Tuchel lobt die Vielseitigkeit von Leon Goretzka. Seine beste Position sieht der Bayern-Coach zwischen den Strafräumen. „Das spielt er normalerweise auch bei uns“, sagt Tuchel. Trotzdem ist der 50-Jährige auch von den Qualitäten als Innenverteidiger von Goretzka überzeugt.

12.34 Uhr: Tuchel erklärt, dass es wohl keine großen Überraschungen in der Startelf geben wird. Sané wird demnach auf jeden Fall in die Startelf zurückkehren.

Wie sieht die Personallage aus? Quartett kehrt wohl gegen Union in den Kader zurück

12.32 Uhr: Die Pressekonferenz beginnt. Thomas Tuchel und Pressesprecher Dieter Nickles betreten mit etwas Verspätung das Stüberl an der Säbener Straße.

Wie schaut die Lage bei Choupo-Moting, Kim und Mazraoui aus? „Es schaut so aus, dass alle drei zurückkehren können und auch Jamal Musiala wird wahrscheinlich im Kader sein“, gibt Tuchel seinen Spielern grünes Licht.

Wie lange kann Manuel Neuer noch im Tor stehen? „Da gibt es kein Limit, so wie er derzeit in Form ist. Er ist auf einem hohen Niveau und wird wahrscheinlich noch besser. Das überlassen wir ganz ihm“, lobt Tuchel seinen Kapitän.

Update vom 1. Dezember, 12.19 Uhr: In etwa zehn Minuten geht es los an der Säbener Straße. Wie sieht die Personallage des FC Bayern vor dem Bundesliga-Spiel gegen Union Berlin aus?

Bayern-PK heute im Live-Ticker: Wie sieht‘s bei Musiala aus, Herr Tuchel?

Erstmeldung vom 1. Dezember: München – Nach der Champions League ist vor der Bundesliga. Der FC Bayern befindet sich inmitten der anstrengenden Vor-Weihnachtszeit inklusive einiger englischen Wochen – und das mit ausgedünntem Kader.

Gut, dass die Münchener sich in der Königsklasse bereits vorzeitig als Gruppensieger für das Achtelfinale qualifiziert haben. So konnte Thomas Tuchel beim Remis unter der Woche gegen Kopenhagen unter anderem Minjae Kim, Eric Maxim Choupo-Moting und Noussair Mazraoui eine Pause geben.

Musiala zurück im Mannschaftstraining: Reicht‘s zum Comeback gegen Union?

Alle drei standen leicht angeschlagen nicht mal im Kader der Münchener. Gegen Union Berlin (Samstag, 15.30 Uhr – alle TV-Infos zum Spiel) wird das Trio allerdings zurückerwartet.

Verletzt zuschauen musste auch noch Jamal Musiala gegen Kopenhagen. Der 20-Jährige befindet sich nach seiner Muskelverletzung zwar wieder im Mannschaftstraining, ein Einsatz gegen die Dänen kam aber zu früh. Reicht es schon gegen Union Berlin zum Comeback für den Youngster?

Thomas Tuchel beantwortet die Fragen der Journalisten. © IMAGO/H. Langer

Am Freitag (12.30 Uhr) stellt sich Tuchel auf der obligatorischen PK den Fragen der Journalisten. Wir berichten im Live-Ticker. (kk)