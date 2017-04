Kein Witz! Pokal-Aus des FC Bayern sorgt für Tumult im Bundestag

Berlin - Das Pokal-Aus des FC Bayern gegen Borussia Dortmund hat am Donnerstag im Deutschen Bundestag für einen Tumult gesorgt.

SPD-Fraktionschef und Borussia-Dortmund-Fan Thomas Oppermann hat sich an seinem 63. Geburtstag einen besonderen Auftritt im Bundestag gegönnt. Nach der Regierungserklärung der Kanzlerin zum EU-Austritt Großbritanniens rief der Göttinger am Donnerstag in den Saal, das größte Geschenk für ihn sei nicht, dass er nach Angela Merkel reden dürfe, „sondern dass gestern Abend Borussia Dortmund in einem großartigen Spiel 3:2 gegen Bayern München gewonnen hat“. Dortmund steht damit im DFB-Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt.

Oppermanns Satz löste einen kleinen Tumult unter den Abgeordneten aus. Auch CDU-Chefin Merkel grinste breit. Parlamentspräsident Norbert Lammert (CDU) musste eingreifen und rief scherzend ins Mikro: „Ich werde jetzt dazu keine Abstimmung im Bundestag herbeiführen.“ Darauf entgegnete ein feixender Oppermann: „Das Ergebnis von gestern könnte man auch nicht mit einer Abstimmung korrigieren.“

dpa