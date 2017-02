Pokert Lahm um Rummenigges Job?

München - Es war der Paukenschlag vor dem DFB-Pokalspiel: Philipp Lahm beendet seine Karriere und wird nicht Sportdirektor des FC Bayern. Verfolgt der Kapitän einen größeren Plan?

Winzig klein ist sie angeblich, so eine DNA. 2,6 Nanometer im Durchmesser, so heißt es. Das kann schon sein, aber eben nicht, wenn es sich um die DNA des FC Bayern handelt. Die ist stolze 170 Zentimeter groß, was in Sportlermaßstäben natürlich auch nicht gigantisch ist, aber: Sie läuft unter der Bezeichnung Philipp Lahm. Und wie das so ist: Immer, wenn irgendwas passiert mit der DNA, dann wird es dramatisch. Tja, und nun das: Philipp Lahm, die personifizierte Bayern-DNA, quittiert den Dienst! Diesen Sommer, vor Ende der Vertragslaufzeit im Jahr 2018. Und: Er will nicht Sportdirektor werden!

Das berichtet am Mittwoch die Sport Bild. Der 33-Jährige soll die Verantwortlichen um Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge (61) und Präsident Uli Hoeneß (65) bereits darüber informiert haben. Hoeneß sagte am Dienstag, „wir können das jetzt nicht bestätigen“, fügte aber an: „Wir halten uns erst mal daran, was wir mit Philipp und seinem Berater vereinbart haben: dass wir eine gemeinsame Erklärung abgeben. Aber es ist nach dem Spiel jetzt sicher nicht der Zeitpunkt.“

Alles also nur Spekulation? „Zunächst muss er ja erstmal aufhören, er hat den Vertrag bei uns noch nicht gekündigt“, sagte Hoeneß in der ARD. „Ich denke, das ist schon Spekulation, von uns kommt das jedenfalls nicht. Es sei denn es wurde (von Lahm, die Red.) lanciert.“

Lahm selbst wollte sich nach dem Spiel zunächst nicht äußern, die Sportbild aber schreibt, das in Aussicht gestellte Engagement als Sportdirektor wolle er zum derzeitigen Zeitpunkt nicht annehmen – ihm schwebt offenbar eine größere Rolle im Verein vor, allerdings erst nach einer Auszeit, in der er sich auf die Aufgabe vorbereiten kann. Er will auf Augenhöhe mit den Verantwortlichen diskutieren. Das könnte er nur in der mächtigeren Rolle als Sportvorstand, nicht als -direktor. Auch dazu hat Hoeneß seine ganz eigene Meinung: „Diese ganze Diskussion mit Sportvorstand, -direktor oder sonstwas – das ist doch egal! Es geht bei dieser Diskussion immer nur um Macht, aber viel wichtiger ist doch die Verantwortung! Darüber spricht kein Mensch. Wichtig ist, dass du ein guter Mann bist.“

Kein Zweifel allerdings besteht daran, dass auch er Philipp Lahm für einen guten Mann hält. Kommt daher also Variante zwei ins Spiel? 2019 endet der Vertrag von Vorstandsboss Rummenigge – das wäre die ganz große Lösung. Wer Lahms Karriereplanung betrachtet, der weiß: Er geht gerne aufs Ganze…

So oder so, die Frage nach dem sportlichen Leiter ist offen, und daher fällt immer wieder der Name Max Eberl, derzeit Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach. Der sagte zuletzt bei Spox: „Mir macht die Arbeit in Mönchengladbach Freude. Und ich möchte gern mal einen Pokal in den Händen halten.“ Dass er das mit Bayern könnte, weiß er sicher auch…

