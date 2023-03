Präsident Hainer kündigt Aktion beim Liga-Gipfel gegen Dortmund an

Von: Hanna Raif, Philipp Kessler

Teilen

Der Präsident des Fußball-Bundesligisten FC Bayern München: Herbert Hainer. © Angelika Warmuth/dpa

Der FC Bayern will ein Zeichen gegen Rassismus und Diskrimierung setzen. Präsident Herbert Hainer spricht über eine Aktion beim Spiel gegen Dortmund.

München - Wenn der FC Bayern am Samstag (18.30 Uhr, Sky) Tabellenführer Borussia Dortmund zum Liga-Gipfel bittet, werden die Fernseher auf der ganzen Welt eingeschaltet. Ja, es sind tatsächlich mehr als 200 Länder, in die das Bundesliga-Spitzenspiel übertragen wird. Die Bühne ist groß, für die Spieler und den neuen Bayern-Trainer Thomas Tuchel sowieso – aber auch für die Botschaft, die von den 36 DFL-Clubs an diesem 26. Spieltag ausgesendet wird. Sie lautet „#StopRacism“ und wird vom FC Bayern in der Allianz Arena im Rahmen seiner clubübergreifenden Initiative „Rot gegen Rassismus“ umgesetzt.

„Wir werden Haltung zeigen“, kündigt Herbert Hainer an. Der FC Bayern hat während den „Internationalen Wochen gegen Rassismus“ in den vergangenen Tagen bereits mit seiner Frauen-Mannschaft sowie den Basketballern mit Aktionen am Rande ihrer jeweiligen Heimspiele Zeichen gesetzt. Nach der Länderspielpause, sind auch Thomas Müller und Kollegen dran. Aufwärmshirts, Kapitänsbinde, Eckfahnen und Banner werden das Engagement gegen Ausgrenzung sichtbar machen, das im Verein tief verwurzelt ist. Eine Aktion, die wichtige Reichweite schafft, wobei Hainer gegenüber der tz betont: „Es reicht nicht, einmal im Jahr an einem Spieltag ein Shirt überzustreifen und ein Transparent hochzuhalten. Es geht um eine dauerhafte Sensibilisierung.“

Der FC Bayern will Haltung zeigen

Die gesellschaftliche Rolle des Fußballs zu nutzen, sich der sozialen Verantwortung und Strahlkraft bewusst sein, ist eines der Hauptanliegen des Präsidenten, der sich in seinem vierten Amtsjahr befindet. Die Bandbreite der Initiative ist groß, die Ideen weitreichend, der Club engagiert sich unter dieser Dachmarke gegen Diskriminierung jeder Art. Unter anderem wurden Podiumsdiskussionen, Aktionswochenenden sowie Videoclips produziert, einen davon auch mit anderen Münchner Vereinen. Hainer sagt mit einem Augenzwinkern: „Das zeigt, dass Rote und Blaue gemeinsam Gutes bewirken können.“

Der deutsche Profifußball setzt am Wochenende erneut ein Zeichen gegen Rassismus. © Torsten Silz/dpa

Hainer betont zudem den Blick nach innen, wo die Initiative „für das Thema sensibilisieren und ein nachhaltiges Bewusstsein verankern“ will. Im Rahmen der Aktionswochen werden daher unter dem Slogan „Verein(t) für Vielfalt“ Workshops, Vorträge und Dialogmöglichkeiten für die mehr als 1000 Mitarbeitenden des FC Bayern angeboten. Dem weitverbreiteten Reflex – „in meinen Augen sagen leider zu viele Menschen: ,Rassismus betrifft mich nicht!’“ – soll so entgegengewirkt werden, erklärt Hainer, denn „da muss man aufpassen, dass man sich nicht selbst etwas vormacht.“

Handlungsleitfaden für Mitarbeiter des FC Bayern

Beim Thema Alltagsrassismus könne jeder noch viel lernen, „gerade was das Verständnis und das Einnehmen der richtigen Perspektive angeht“. Beim FC Bayern wurde daher auch ein Handlungsleitfaden entwickelt, der den Angestellten konkrete Verhaltensweisen bei diskriminierenden Vorfällen an die Hand gibt.

Der FC Bayern will ein weltoffener Club sein. Er will aber nicht überladen werden mit Verantwortung, der er nicht alleine gerecht werden kann. Die Debatte um die „One Love“-Binde im Rahmen der WM in Katar zieht Hainer als mahnendes Beispiel heran: „Sie hat gezeigt, was passiert, wenn Sportlerinnen und Sportler überfrachtet werden.“