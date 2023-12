Bayern-PK heute im Live-Ticker: Wie steht es um das Münchner Lazarett, Herr Tuchel?

Von: Luca Hartmann

Vor dem letzten Spiel des Jahres gegen Wolfsburg stellt sich Bayern-Trainer Thomas Tuchel den Fragen der Journalisten. Die Pressekonferenz gibt es hier im Live-Ticker.

Pressekonferenz des FC Bayern mit Trainer Thomas Tuchel | Dienstag, 13 Uhr

München – Nach der Machtdemonstration am vergangenen Sonntag gegen den direkten Verfolger aus Stuttgart steht für den FC Bayern nur drei Tage später das letzte Spiel des Jahres an. Am Mittwochabend (Anpfiff: 20.30 Uhr) müssen die Münchner auswärts beim VfL Wolfsburg und Ex-Trainer Niko Kovač an. Die vielen Ausfälle bereiteten Bayern-Trainer Thomas Tuchel zuletzt Sorgen, auf der Pressekonferenz wird er wohl Auskunft zum Münchner Lazarett geben.

Derzeit rangiert der Rekordmeister vier Punkte hinter Spitzenreiter Leverkusen auf Platz zwei, hat aber wegen des Spielausfalls gegen Union Berlin noch eine Partie weniger auf dem Konto, die erst im neuen Jahr nachgeholt wird. Die Werkself ist ebenfalls am Mittwochabend Zuhause gegen Bochum gefordert und will den Vorsprung auf die Bayern mit in den Januar nehmen.

Thomas Tuchel trifft im letzten Spiel vor der Winterpause mit dem FC Bayern auf den VfL Wolfsburg. © Frank Hoermann/imago

Bayern-PK mit Thomas Tuchel im Live-Ticker

Trotz des Rückstandes auf Leverkusen zog Kapitän Manuel Neuer nach dem souveränen Erfolg gegen Stuttgart ein positives Hinrunden-Fazit. „Bis auf das Pokal-Aus sind wir absolut im Soll“, sagte Neuer. Mit einem Sieg in Wolfsburg und im Nachholspiel gegen Union im kommenden Jahr „wäre das eine sehr gute Hinrunde“, sagte der 37-Jährige.

Auf welches Personal Tuchel im letzten Spiel 2023 setzen kann, bleibt abzuwarten. Gegen Stuttgart waren neben den länger verletzten Serge Gnabry, Bouna Sarr, Kingsley Coman und Noussair Mazraoui auch plötzlich Leon Goretzka und Joshua Kimmich erkrankt ausgefallen. Gegen Stuttgart verletzte sich zu allem Überfluss auch noch Verteidiger Alphonso Davies und droht auszufallen.

Seit Montag ist auch klar, gegen welchen Gegner der FC Bayern im Achtelfinale der Champions League spielt. Die Münchner treffen in der Königsklasse auf Lazio Rom. „Rom, wir kommen“, sagte der lächelnde Thomas Müller, dessen Vertragsverlängerung beim Rekordmeister inzwischen als sicher gilt und unmittelbar bevorsteht. (LuHa)