Bayern-PK vor Kopenhagen jetzt im Live-Ticker: Gibt Tuchel ein Boateng-Update?

Von: Luca Hartmann

Der FC Bayern trifft am Dienstagabend in der Champions League auf Kopenhagen. Die Pressekonferenz vor dem Spiel mit Thomas Tuchel und Joshua Kimmich im Live-Ticker.

Pressekonferenz des FC Bayern mit Thomas Tuchel und Joshua Kimmich , Montag, 17.45 Uhr

des mit und , Zweiter Champions-League-Spieltag: FC Bayern trifft auswärts auf den FC Kopenhagen

trifft auswärts auf den Dieser Ticker wird fortlaufend aktualisiert

Update, 17.52 Uhr: Viele Tore nach Ecken gab es zuletzt bei den Bayern. „Generell freue ich mich immer, wenn wir Tore schießen. In den letzten Wochen hat es gut geklappt mit Ecken. Wir haben eigentlich nicht viel verändert, was das angeht.“

Update, 17.50 Uhr: Braucht der FC Bayern noch Bedarf in der Verteidigung? „Ein dünner Kader hat vor und Nachteile. Ein Vorteil ist, jeder weiß, er wird gebraucht. Das ist auch wichtig für ein Gebilde in der Mannschaft. Da sind wir dann natürlich drauf angewiesen, dass alle fit bleiben. Wenn alle Spieler fit sind, reicht das. Wenn wir wie gegen Münster drei verletzte Innenverteidiger haben, wird es natürlich eng“, sagt Kimmich.

Update, 17.48: Was erwartet die Münchner gegen Kopenhagen? „Ich habe noch keine Spiele gesehen von ihnen. Die Videoanalyse ist erst noch. Trotzdem wissen wir, dass Kopenhagen sehr, sehr heimstark ist. Sie waren lange Zeit ungeschlagen zu Hause. Dementsprechend müssen wir uns sehr gut vorbereiten“, sagt Kimmich.

Bayern-PK vor Kopenhagen im Live-Ticker. Kimmich spricht über Boateng.

Update, 17:46 Uhr: Jetzt wird Kimmich zu einer möglichen Rückkehr von Jérôme Boateng gefragt. „Generell ist es so, dass es nicht unser Thema ist. Viele von uns haben viele Titel mit Jerome geholt. Ich habe mich sehr gefreut, ihn wiederzusehen. Was am Ende passiert, wie dann die Verantwortlichen entscheiden, können wir nicht entscheiden.“

Update, 17.44 Uhr: Kimmich wird zuerst zu den schwierigen Platzverhältnissen gefragt. „Ich hab es auch schon gehört, dass der Platz nicht so gut sein soll. Wir schauen gleich beim Training wie der Platz aussieht“. Anschließend äußert sich der Bayern-Motor zum Spiel gegen Kopenhagen. „Wir laden den Gegner zu oft durch Fehler ein. Wir verlieren immer wieder den Faden durch einfache Fehler. Das darf uns morgen nicht passieren. Wir müssen 90 Minuten konzentriert unsere Aufgabe erledigen. Dann gewinnen wir das Spiel“

Update, 17.43 Uhr: Kimmich ist zuerst da. Es geht früher als gedacht los mit der PK.

Update vom Montag, 2. Oktober, 17.35 Uhr: In zehn Minuten beantworten Trainer Thomas Tuchel und Joshua Kimmich die Fragen vor dem Champions-League-Spiel gegen Kopenhagen am Dienstag. Besonders spannend wird sein, ob sich Tuchel ausführlich zur Causa Jérôme Boateng äußern wird und wie der Coach über eine mögliche Rückkehr von Boateng zum Rekordmeister denkt. Gleich wissen wir mehr.

Erstmeldung: München – Keine Zeit zum Durchatmen beim FC Bayern. Drei Tage nach dem Remis im Spitzenspiel gegen RB Leipzig, inklusive Aufholjagd nach 0:2-Rückstand, steht für die Münchner am Dienstag das zweite Spiel in der Gruppenphase der Champions League gegen Kopenhagen an. Thomas Tuchel und Joshua Kimmich stellen sich vor der Partie, die am Dienstag um 21.00 Uhr angepfiffen wird, auf der Spieltags-Pressekonferenz den Fragen der Journalisten.

Vor dem Champions-League-Spiel gegen den FC Kopenhagen stellt sich Thomas Tuchel den Fragen der Journalisten. (Archivbild) © Bernd Feil/imago

Bayern-PK vor Champions-League-Duell gegen Kopenhagen heute im Live-Ticker

Der FCB befindet sich beim ersten Auswärtsspiel der Champions-League-Saison in Dänemark auf Rekordjagd. Der Rekordmeister ist vor der Partie gegen den FC Kopenhagen seit 35 Gruppenspielen in Europas Königsklasse ungeschlagen (32 Siege, 3 Unentschieden). Die letzte Niederlage liegt inzwischen sechs Jahre zurück – war aber folgenreich. Nach dem 0:3 bei Paris Saint-Germain am 27. September 2017 erfolgte die Trennung von Trainer Carlo Ancelotti.

Die Münchner könnten im Parken-Stadion auch eine weitere Bestmarke erreichen. Sie blieben in den vergangenen 17 Auswärts-Gruppenspielen ungeschlagen und liegen damit gleichauf mit dem FC Barcelona, der zwischen 2006 und 2012 ebenfalls 17 Gastspiele in der Gruppenphase nicht verloren hatte.

Champions-League: FC Bayern will gegen Kopenhagen zweiten Sieg

Nach dem wilden 4:3-Auftakt gegen Manchester United soll der nächste Schritt zum Zwischenziel Achtelfinale gelingen. „Die Vorfreude ist groß“, sagte Bayerns Sportdirektor Christoph Freund am Montag am Münchner Flughafen.

Im Parken-Stadion erwartet das in der Bundesliga um Konstanz und Dominanz ringende Ensemble von Trainer Thomas Tuchel ein heimstarker Gegner und ein nach einem Konzert ziemlich ramponierter Rasen. „Es gibt genug Sachen zu verbessern“, stöhnte Tuchel nach dem 2:2 im Topspiel bei RB Leipzig. Am Montag regnete es auch noch zeitweise in Dänemarks Hauptstadt. Insofern war es eine weise Entscheidung, das Abschlusstraining nicht im sonnigen München angesetzt zu haben, sondern mal wieder am Spielort. Der Praxistest im Parken sollte Leroy Sané, Harry Kane und Co. für den Ernstfall weiterhelfen.

Bayern ohne Jérôme Boateng beim FC Kopenhagen

Besonders die Diskussionen um eine mögliche Rückkehr von Jérôme Boateng an die Säbener Straße dominierte in den letzten Tagen die Schlagzeilen. Der Mann, über den gerade alle intensiv reden, ist im regnerischen Kopenhagen gar nicht mit dabei. Und doch verfolgt die aufgeregte Debatte um die vom FC Bayern ernsthaft erwogene, aber auch diskussionswürdige Rückkehr des Weltmeisters von 2014 zum deutschen Serienmeister die Münchner Rekordjäger auf der ersten Auswärtsreise dieser Champions-League-Saison.

Freund kündigte eine zeitnahe Entscheidung noch in dieser Woche an. „Er wird auch die nächsten zwei, drei Tage an der Säbener Straße trainieren. Und dann werden wir nochmal ein Gespräch mit ihm führen. Und dann schauen wir, was die beste Entscheidung sein kann für alle Beteiligten“, sagte der 45-Jährige. (dpa/LuHa)