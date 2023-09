Tuchel erklärt sein Abwehr-Puzzle im Pokal gegen Münster: „Sehr außergewöhnlich“

Der FC Bayern gastiert in der 1. Runde des DFB-Pokal bei Preußen Münster. Alle Stimmen und Reaktionen aus dem Preußenstadion.

Münster – Eigentlich ist die 1. Runde des DFB-Pokal schon vor anderthalb Monaten ausgetragen worden. Nicht aber die Partien des FC Bayern und von RB Leipzig. Die Begegnungen wurden aufgrund des Supercup um sechs Wochen nach hinten verschoben.

An diesem Dienstagabend ist dann auch für den deutschen Rekordpokalsieger der Start in den Wettbewerb angesetzt worden. Auswärts geht es für den FC Bayern zum Drittliga-Aufsteiger Preußen Münster. Wir fassen für Sie die Stimmen und Reaktionen aller Beteiligten zum Pokal-Flutlichtspiel im Preußenstadion zusammen.

FC Bayern vor DFB-Pokal gegen Preußen Münster mit Engpass in der Abwehr

Trainer Thomas Tuchel stand vor Anpfiff der Partie vor einigen kniffligen personellen Entscheidungen – vor allem in der Abwehrzentrale.

Minjae Kim ist nicht mit dem Team nach Münster gefahren, Matthijs de Ligt und Dayot Upamecano fallen ebenfalls aus – und auch Tarek Buchmann steht verletzungsbedingt nicht zur Verfügung.

Thomas Tuchel (Trainer FC Bayern München) vor dem Spiel bei Sky über ...

... das heutige Spiel: „Das ist der Reiz des Pokals, so soll es sein. Flutlicht, Stadion ist voll, die Kabinen sind noch so wie früher. Das ist gut so, das gehört dazu. Man braucht sechs Siege, um den Pokal zu holen. Den wollen wir heute schaffen.“

... seine Erinnerungen an den DFB-Pokal: „Grundsätzlich natürlich den Sieg mit Dortmund. Ansonsten sind es besondere Spiele im K.o.-Modus, es ist eine Anspannung. Heute sind wir hoher Favorit, man spielt im Grunde gegen sich selbst. Wir dürfen nicht zu verkrampft sein. Wir müssen unsere Sachen sauber machen, dann sollte das klappen.“

... seine Lederhose: „Ich weiß nicht, ob ich sie oft raushole. Bei der Wiesn und der Meisterfeier mache ich es aber gerne.“

... das Fehlen der drei Innenverteidiger: „Heute war es schon sehr außegewöhnlich. De Ligt hat sich im Spiel verletzt, Upamecano hat heute Morgen signalisiert, dass es nicht geht. Minjae Kim konnten wir nicht verantworten, die Schwellung im Oberschenkel war zu groß. Thomas hat sich vorgestern eine ganz leichte Zerrung zugezogen, da hoffen wir, dass es bis Samstag geht. Es ist sehr ungewöhnlich, dass drei Innenverteidiger fehlen. Goretzka und Mazraoui spielen innen, die beiden sind im Grunde die einzigen, die eine neue Position haben. Wir werden versuchen, das gemeinsam aufzufangen und die beiden zu beschützen. Wir wollen ihnen Sicherheit geben.“

... den vielleicht zu dünnen Kader: „Es geht nicht darum, ob ich jetzt Recht habe oder nicht. Das ist jetzt heute so, wir sind gefordert, eine Lösung zu finden. Die haben wir für heute gefunden. Wir hoffen aber natürlich, dass die Jungs schnell zurückkommen.“

... die Offensive: „Vorne haben wir die Qual der Wahl, wir sind sehr gut aufgestellt. Kane und Sané haben alle Spiele gemacht, es tut ihnen mal gut, da durchzuschnaufen. Die fünf Offensiven heute haben sehr viel Torgefahr. Wir erwarten, dass sie das mit Lust und Frische zeigen.“

... Daniel Peretz im Tor: „Ich hoffe, dass er das zeigt, was er im Training zeigt. Er ist ein sehr aufgeräumter Junge, sehr gute Energie, sehr positiv. Wir vertrauen ihm. Er ist gut im Aufbauspiel, mutig. Er ist ein sehr aktiver Torhüter.“

Sascha Hildmann (Trainer Preußen Münster) vor dem Spiel bei Sky über ...

... seine Gelassenheit: „Es ist ein so schöner Augenblick, ich bin schon länger dabei. Ich freue mich jetzt über dieses Spiel.“

... die Situation rund um den Verein: „Die Stadt steht unter Spannung, während der Woche habe ich bei der Mannschaft nicht viel bemerkt. Jetzt merkt man aber schon eine gewisse Anspannung. Wir wollen aber nicht in Ehrfurcht erstarren. Wir wollen mit allem, was wir haben, dagegenhalten.“

... Johannes Schenk: „Er ist von Bayern ausgeliehen. Ich freue mich, dass er heute spielen darf.“

... seine Aufstellung: „Wir haben es ein bisschen in der Statik verändert, wir wollen viel doppeln.“

... die Chancen: „Du brauchst heute viel Glück, damit das funktioniert. Aber wir wollen die wenigen Möglichkeiten, die wir haben, nutzen.“

Christoph Freund (Sportdirektor FC Bayern) im ZDF vor dem Spiel über...

...verletzte Innenverteidiger: „Sehr spezielle Situation. Ja, das ist sie. Drei fallen aus, die jüngst noch dabei waren. Ich bin überzeugt, dass die Mannschaft das Beste daraus machen wird.“

... mögliche Transfers im Winter: „Wir sind im täglichen Austausch und haben richtig viel Qualität. Wir diskutieren über den Winter, wo wir uns noch verbessern können. Ganz wichtig sind aber erst mal die nächsten paar Wochen, dass wir eine gute Ausgangsposition haben.“

... ein Profil für neue Spieler: „Das werden wir im Detail noch diskutieren. Wir werden schon die richtige Lösung finden, das wird aber eine Challenge für den Winter.“

... Vertragsgespräche mit Thomas Müller und Co.: „Ich bin gut drei Wochen hier, hab erst mal das ganze Umfeld kennengelernt. Wir werden in den nächsten Monaten Gespräche führen. Das Wichtigste war aber erst mal, dass ich das Umfeld kennenlerne.“

... den Einsatz von Daniel Peretz: Eine große Herausforderung, für ihn war das ein großer Transfer. Er versprüht eine große Energie und hat einen guten Eindruck hinterlassen.“

... das Comeback von Manuel Neuer: „Es kann sich nur um Tage handeln. Wir sind sehr vorsichtig, da er lange raus war – die Belastungssteuerung ist jetzt wichtig. Die nächsten Tagen und Woche werden positiv sein.“

... Mathys Tel: „Er hat jede Minute, die er gespielt hat, für sich genutzt, deswegen hat er sich das heute auch verdient. Ich freue mich schon auf ihn.“

... Erwartungen an das Spiel: „Es ist eine richtige Cup-Atmosphäre. Ich bin überzeugt, dass wir das Spiel für uns entscheiden werden. Wir müssen von Anfang an richtig da sein und schnell die richtigen Verhältnisse schaffen.“

Peter Niemeyer (Sportdirektor Preußen Münster) im ZDF vor dem Spiel über...

... 500 neue Miegliedsanträge nach der Auslosung: „Wir erleben gerade eine große Euphorie nach dem Abstieg. Es gab sehr, sehr viele Anträge, was für die Struktur eine Herausforderung war.“

... das 7:0 der Bayern: „Das Ergebnis ist schon bezeichnend. Aber nicht mehr und nicht weniger, weil der FC Bayern die Creme de la Creme des deutschen Fußballs ist.“

... den Einsatz von Johannes Schenk, der von den Bayern geliehen ist: „Solche Geschichten schreibt eben der Fußball. Wir freuen uns auf das Spiel mit ihm und schauen wir mal, was da heute so passiert.“

... die Münsteraner Gewinnchance: „Wollen uns, so gut es geht, verkaufen und ein guter Gastgeber sein. Wir wollen Paroli bieten und dann schauen wir, was passiert.“